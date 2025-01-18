Более 20 млн грн за 3 месяца: как тратят средства украинцы в Польше — Finance.ua
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Более 20 млн грн за 3 месяца: как тратят средства украинцы в Польше

Личные финансы
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Более 20 млн грн за 3 месяца: как тратят средства украинцы в Польше
Более 20 млн грн за 3 месяца: как тратят средства украинцы в Польше
Как сообщает Главное статистическое управление Польши (GUS), в 3 квартале 2024 года находившиеся в Польше украинцы осуществили более 5 миллионов пересечений границы и потратили за этот период более 2,2 миллиарда злотых, что эквивалентно более 20 миллиардов гривен.
Об этом пишет inpoland.net.pl.
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На что тратили

Расходы украинцев, включающие покупку товаров, услуг, а также расходы на проживание и путешествия, оказывают прямое влияние на рынок потребительских товаров и услуг.
Пересечение границы
Польша остается одним из самых популярных направлений для украинцев, что обусловлено географической близостью, безвизовым режимом и экономическими возможностями страны.
Более 5 миллионов пересечений польской границы свидетельствуют о высоком уровне мобильности украинцев.
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Это были как краткосрочные поездки, так и более длительные пребывания, которые могут быть связаны с рабочими или учебными поездками, а также с посещением семьи или бизнес-деятельностью.
Учитывая растущее количество украинцев, продолжающих находиться в Польше, эксперты прогнозируют, что экономическая активность этой группы граждан может еще больше увеличиться в следующих кварталах.

Справка Finance.ua:

  • В странах ЕС находится около 4,2 миллионов украинцев. Об этом свидетельствуют данные Евростата. Больше всего людей со статусом временной защиты приняла Германия (1 129 335 человек, что составляет 26,9% от общего количества). Далее следуют Польша (979 835 человек, 23,3%) и Чехия (378 480 человек, 9%). Что изменится для них в 2025 году — читайте далее.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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