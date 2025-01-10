Польша ввела более строгие ограничения на транзит товаров через россию и беларусь — Finance.ua

Польша ввела более строгие ограничения на транзит товаров через россию и беларусь
Сейм Польши утвердил изменения в три закона, направленные на усиление санкционного режима против россии и беларуси.
Об этом пишет Prawo.pl.
Отмечается, что эти изменения касаются Закона о специальных мерах, которые предпринимаются для противодействия поддержке агрессии против Украины, Закона о национальной налоговой администрации и Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Среди новшеств дополнительные инструменты для борьбы с транзитом российских и белорусских товаров через Польшу. Закон обязывает компании, которые торгуют с иностранными партнерами, гарантировать, что грузы, проходящие через россию или беларусь, не предназначены для использования или продажи в этих странах.
Для этого таможенные органы смогут потребовать новые документы, подтверждающие исключительно транзитный характер товаров. Кроме того, предприятия, работающие с товарами двойного назначения, должны будут собирать декларации от своих партнеров относительно дальнейшего использования товаров.
Несмотря на введенные ограничения, польские власти отмечают, что санкции оказывают негативное влияние на местных предпринимателей, которые теряют возможность заключать выгодные контракты.
Министерство внутренних дел Польши сообщает, что в настоящее время в санкционном списке находятся 523 субъекта, среди них — 95 компаний. Общая стоимость замороженных активов превышает 1,3 млрд евро.
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