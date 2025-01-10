Польша ввела более строгие ограничения на транзит товаров через россию и беларусь — Finance.ua

Польша ввела более строгие ограничения на транзит товаров через россию и беларусь Сегодня 20:40 — Мир

Сейм Польши утвердил изменения в три закона, направленные на усиление санкционного режима против россии и беларуси.

Об этом пишет Prawo.pl.

Отмечается, что эти изменения касаются Закона о специальных мерах, которые предпринимаются для противодействия поддержке агрессии против Украины, Закона о национальной налоговой администрации и Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

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Среди новшеств дополнительные инструменты для борьбы с транзитом российских и белорусских товаров через Польшу. Закон обязывает компании, которые торгуют с иностранными партнерами, гарантировать, что грузы, проходящие через россию или беларусь, не предназначены для использования или продажи в этих странах.

Для этого таможенные органы смогут потребовать новые документы, подтверждающие исключительно транзитный характер товаров. Кроме того, предприятия, работающие с товарами двойного назначения, должны будут собирать декларации от своих партнеров относительно дальнейшего использования товаров.

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Несмотря на введенные ограничения, польские власти отмечают, что санкции оказывают негативное влияние на местных предпринимателей, которые теряют возможность заключать выгодные контракты.

Министерство внутренних дел Польши сообщает, что в настоящее время в санкционном списке находятся 523 субъекта, среди них — 95 компаний. Общая стоимость замороженных активов превышает 1,3 млрд евро.

Економічна Правда По материалам:

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