Польша ввела более строгие ограничения на транзит товаров через россию и беларусь — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Польша ввела более строгие ограничения на транзит товаров через россию и беларусь

Мир
17
Сейм Польши утвердил изменения в три закона, направленные на усиление санкционного режима против россии и беларуси.
Об этом пишет Prawo.pl.
Отмечается, что эти изменения касаются Закона о специальных мерах, которые предпринимаются для противодействия поддержке агрессии против Украины, Закона о национальной налоговой администрации и Закона о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Читайте также
Среди новшеств дополнительные инструменты для борьбы с транзитом российских и белорусских товаров через Польшу. Закон обязывает компании, которые торгуют с иностранными партнерами, гарантировать, что грузы, проходящие через россию или беларусь, не предназначены для использования или продажи в этих странах.
Для этого таможенные органы смогут потребовать новые документы, подтверждающие исключительно транзитный характер товаров. Кроме того, предприятия, работающие с товарами двойного назначения, должны будут собирать декларации от своих партнеров относительно дальнейшего использования товаров.
Читайте также
Несмотря на введенные ограничения, польские власти отмечают, что санкции оказывают негативное влияние на местных предпринимателей, которые теряют возможность заключать выгодные контракты.
Министерство внутренних дел Польши сообщает, что в настоящее время в санкционном списке находятся 523 субъекта, среди них — 95 компаний. Общая стоимость замороженных активов превышает 1,3 млрд евро.
По материалам:
Економічна Правда
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.