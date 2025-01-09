В Польше острая нехватка водителей: сколько платят и что нужно для работы — Finance.ua

В Польше острая нехватка водителей: сколько платят и что нужно для работы Сегодня 19:45 — Личные финансы

В Польше острая нехватка водителей: сколько платят и что нужно для работы

В Польше не хватает около 120 тысяч профессиональных водителей — такие данные обнародовала Ассоциация работодателей «Транспорт и логистика Польша» в своем последнем отчете, сообщает inpoland.net

Основная причина дефицита кадров — сокращение количества водителей из Украины, Беларуси и Молдовы, ранее массово работавших в этой сфере.

Причины нехватки водителей

Эксперты отмечают, что сокращение числа иностранных работников связано с новыми миграционными правилами, а также изменениями в экономической ситуации. Многие водители вернулись домой из-за войны в Украине или решили искать работу в других странах ЕС.

По словам Мацея Вронского, президента Ассоциации работодателей, молодежь также редко выбирает эту профессию. Основными причинами являются тяжелые условия труда, частые командировки за границу и длительная разлука с семьями. Это заставляет компании искать работников вне Европейского Союза, в частности в странах Азии.

Какая зарплата у водителей в Польше

Водители внутренних маршрутов получают от 5000 до 7000 злотых в месяц.

Международные перевозки оплачиваются лучше — от 8000 до 12 000 злотых.

Водители специализированных перевозок могут зарабатывать до 15 000 злотых ежемесячно.

Как устроиться водителем в Польше

Необходимые документы:

Водительское удостоверение категории C или CE.

Водительская карта для цифрового тахографа.

Свидетельство профессиональной компетентности (CPC).

Медицинская справка и психологическое обследование.

Процесс подачи документов:

Подача заявки на работу через транспортные агентства или направления в компании.

Оформление рабочей визы или карты побыту.

Подача заявки на работу через транспортные агентства или напрямую в компании.

Дополнительные курсы: польские работодатели часто предлагают курсы для новичков, что повышает шансы на трудоустройство.

Прогнозы для отрасли

Согласно отчету, перевозчики планируют улучшить условия труда, чтобы привлечь молодежь и снизить отток кадров. Среди изменений — сокращение длительных рейсов за границу и предложения для молодых специалистов.

Однако кризис в транспортном секторе, вызванный рецессией в Германии в 2023 году, остается серьезной угрозой стабильности отрасли. Эксперты называют его самым большим за последние 20 лет.

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