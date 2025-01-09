В Польше острая нехватка водителей: сколько платят и что нужно для работы — Finance.ua

В Польше острая нехватка водителей: сколько платят и что нужно для работы
В Польше не хватает около 120 тысяч профессиональных водителей — такие данные обнародовала Ассоциация работодателей «Транспорт и логистика Польша» в своем последнем отчете, сообщает inpoland.net.
Основная причина дефицита кадров — сокращение количества водителей из Украины, Беларуси и Молдовы, ранее массово работавших в этой сфере.
Причины нехватки водителей
Эксперты отмечают, что сокращение числа иностранных работников связано с новыми миграционными правилами, а также изменениями в экономической ситуации. Многие водители вернулись домой из-за войны в Украине или решили искать работу в других странах ЕС.
По словам Мацея Вронского, президента Ассоциации работодателей, молодежь также редко выбирает эту профессию. Основными причинами являются тяжелые условия труда, частые командировки за границу и длительная разлука с семьями. Это заставляет компании искать работников вне Европейского Союза, в частности в странах Азии.
Какая зарплата у водителей в Польше
- Водители внутренних маршрутов получают от 5000 до 7000 злотых в месяц.
- Международные перевозки оплачиваются лучше — от 8000 до 12 000 злотых.
- Водители специализированных перевозок могут зарабатывать до 15 000 злотых ежемесячно.
Как устроиться водителем в Польше
Необходимые документы:
- Водительское удостоверение категории C или CE.
- Водительская карта для цифрового тахографа.
- Свидетельство профессиональной компетентности (CPC).
- Медицинская справка и психологическое обследование.
Процесс подачи документов:
- Подача заявки на работу через транспортные агентства или направления в компании.
- Оформление рабочей визы или карты побыту.
- Подача заявки на работу через транспортные агентства или напрямую в компании.
- Дополнительные курсы: польские работодатели часто предлагают курсы для новичков, что повышает шансы на трудоустройство.
Прогнозы для отрасли
Согласно отчету, перевозчики планируют улучшить условия труда, чтобы привлечь молодежь и снизить отток кадров. Среди изменений — сокращение длительных рейсов за границу и предложения для молодых специалистов.
Однако кризис в транспортном секторе, вызванный рецессией в Германии в 2023 году, остается серьезной угрозой стабильности отрасли. Эксперты называют его самым большим за последние 20 лет.
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