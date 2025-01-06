Когда Польша перейдет на евро: выгодно ли это стране — Finance.ua
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Когда Польша перейдет на евро: выгодно ли это стране

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Когда Польша перейдет на евро: выгодно ли это стране
Когда Польша перейдет на евро: выгодно ли это стране
Согласно информации польских СМИ, все голишь чуть менее 31% поляков поддерживает введение евро. Это гораздо меньше, чем средний показатель в ЕС.
Последнее исследование Eurobarometr показывает, что 74% жителей ЕС поддерживают единую валюту в Сообществе. Среди жителей еврозоны этот показатель выше — 81%. Однако поддержка единой валюты поляками снижается. Об этом пишет inPoland.net.pl.
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Согласно опросу Фонда экономической свободы, 30,7% жителей Польши поддерживают введение евро вместо злотого. Эти респонденты ответили «однозначно да» и «скорее да», против высказались 56,5% опрошенных, ответивших «скорее нет» и «однозначно нет»).
Ранее ввод евро в Польше поддерживали 34,9% поляков, а против этого были 50,8% польских респондентов.
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Выгодно ли это
Несмотря на негативные настроения у поляков на этот счет, большинство экономистов считают, что Польша скорее выиграет от принятия валюты ЕС.
По словам специалистов, учитывая геополитическую ситуацию (особенно после начала войны в Украине), с точки зрения безопасности, в частности экономической, Польша должна перейти на евро.
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Согласно прогнозам, можно серьезно говорить о присоединении Польши к еврозоне через десять лет. За это время Польша сможет выполнить все требования и приблизиться к самым богатым странам ЕС.
Ранее мы писали, что польское правительство будет рассматривать изменения в Закон об иностранцах. Одним из предложений является выплачивать деньги иностранцам за выезд из Польши и возвращение на родину. В Министерстве внутренних дел и администрации считают, что первые деньги иностранцам, которые хотят покинуть Польшу, начнут выплачивать не ранее 2026 года. Соответствующие постановления сначала должно принять правительство, а затем предложенные изменения будут вынесены на голосование Сейма и Сената.
Подобные решения уже действуют в Литве и Великобритании:
  • власти Литвы поощряют мигрантов вернуться на родину суммой в тысячу евро,
  • британские власти предлагают больше — три тысячи фунтов.

Справка Finance.ua:

  • В странах ЕС находится около 4,2 миллионов украинцев. Об этом свидетельствуют данные Евростата.
  • Больше всего людей со статусом временной защиты приняла Германия (1 129 335 человек, что составляет 26,9% от общего количества). Следом идут Польша (979 835 человек, 23,3%) и Чехия (378 480 человек, 9%). Что изменится для них в 2025 году — читайте далее.

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Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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