Польша будет платить иностранцам за выезд из страны — Finance.ua

Польша будет платить иностранцам за выезд из страны Сегодня 17:35 — Мир

Польша будет платить иностранцам за выезд из страны

В скором времени правительство будет рассматривать изменения в Закон об иностранцах. Одно из предложений — выплачивать деньги иностранцам за выезд из Польши и возвращение на родину.

Об этом пишет inpoland.net.pl.

В Министерстве внутренних дел и администрации считают, что первые деньги иностранцам, которые хотят покинуть Польшу, начнут выплачивать не ранее 2026 года. Соответствующие постановления сначала должно принять правительство, а затем предложенные изменения будут вынесены на голосование Сейма и Сената.

Подобные решения уже действуют в Литве и Великобритании:

власти Литвы поощряют мигрантов вернуться на родину суммой в тысячу евро,

британские власти предлагают больше — три тысячи фунтов.

Как пояснил Мацей Дущик, заместитель министра внутренних дел и администрации, деньги могут увеличить шансы на то, что иностранцы изъявят желание добровольно вернуться в страну происхождения или транзитную страну. Пока не известно, какую сумму польское правительство готово выделить на эти цели.

На кого будут рассчитаны выплаты?

По словам заместителя, речь идет прежде всего об иностранцах, которые попросили международной защиты в Польше, но выехали в другую страну, а их оттуда вернули снова в Польшу.

Если такие иностранцы происходят из страны, пребывание в которой опасно для жизни, польские власти не имеют права принудительно их выслать на родину. Однако польские власти могут дать им деньги, чтобы они самостоятельно приняли решение о возвращении домой.

Дущик подчеркнул, что Польша не планирует расширять количество центров для беженцев или вводить новые процедуры принудительной депортации. Он также анонсировал введение новой электронной процедуры подачи и рассмотрения заявлений иностранцев на жительство в Польше.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.