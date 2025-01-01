Польша потратила на перевооружение армии рекордные $39 миллиардов за год — Finance.ua

Польша потратила на перевооружение армии рекордные $39 миллиардов за год Сегодня 03:46 — Мир

Польша потратила на перевооружение армии рекордные $39 миллиардов за год

В 2024 году Польша приобрела новое вооружение и технику для армии на $38,5 млрд (161 млрд злотых). Большую часть этой суммы составили контракты с военно-промышленным комплексом США.

Об этом сообщает Rzeczpospolita.

Согласно информации издания, в этом году в Польше были рекордные расходы на закупку оружия и техники.

Читайте также В 2025 году Великобритания будет развивать украинский ОПК — министр обороны страны

Крупнейшим по стоимости контрактом в 2024 году была закупка 96 вертолетов AH-64E Apache на сумму около $10 млрд. Такое количество этих летательных аппаратов сделает Польшу вторым крупнейшим пользователем после США, но другие сферы польской армии останутся недофинансированными.

Что касается американских контрактов, то среди самых дорогих — контракт на поставку и интеграцию системы IBCS, которая будет управлять польской противовоздушной и противоракетной обороной.

Также в 2024 году Польша заключила контракты с американскими производителями на поставку аэростатов Barbara (около $955 млн), комплекта разведывательно-ударных беспилотников MQ-9B SkyGuardian (около $286,5 млн), 232 ракет AIM-9X (более $167 млн) и ракет JASSM-ER ($716 млн).

НВ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.