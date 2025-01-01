Польша потратила на перевооружение армии рекордные $39 миллиардов за год — Finance.ua
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Польша потратила на перевооружение армии рекордные $39 миллиардов за год

Мир
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Польша потратила на перевооружение армии рекордные $39 миллиардов за год
Польша потратила на перевооружение армии рекордные $39 миллиардов за год
В 2024 году Польша приобрела новое вооружение и технику для армии на $38,5 млрд (161 млрд злотых). Большую часть этой суммы составили контракты с военно-промышленным комплексом США.
Об этом сообщает Rzeczpospolita.
Согласно информации издания, в этом году в Польше были рекордные расходы на закупку оружия и техники.
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Крупнейшим по стоимости контрактом в 2024 году была закупка 96 вертолетов AH-64E Apache на сумму около $10 млрд. Такое количество этих летательных аппаратов сделает Польшу вторым крупнейшим пользователем после США, но другие сферы польской армии останутся недофинансированными.
Что касается американских контрактов, то среди самых дорогих — контракт на поставку и интеграцию системы IBCS, которая будет управлять польской противовоздушной и противоракетной обороной.
Также в 2024 году Польша заключила контракты с американскими производителями на поставку аэростатов Barbara (около $955 млн), комплекта разведывательно-ударных беспилотников MQ-9B SkyGuardian (около $286,5 млн), 232 ракет AIM-9X (более $167 млн) и ракет JASSM-ER ($716 млн).
По материалам:
НВ
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