В 2025 году Великобритания будет развивать украинский ОПК — министр обороны страны — Finance.ua
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В 2025 году Великобритания будет развивать украинский ОПК — министр обороны страны

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В 2025 году Великобритания будет развивать украинский ОПК — министр обороны страны
В 2025 году Великобритания будет развивать украинский ОПК — министр обороны страны
В следующем году Великобритания будет развивать военную промышленность Украины. Также Лондон будет помогать Киеву на международной арене, чтобы поддержка украинцев не останавливалась.
Об этом в интервью Общественному рассказал британский министр обороны Джон Гили.
В частности, по его словам, во время встречи с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Киеве они обсудили дальнейшее военное сотрудничество.
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«Мы говорили о самом важном военном оборудовании, которое нужно для борьбы сейчас и в течение следующего года. Это средства противовоздушной обороны, беспилотники, способность поражать российские военные объекты на большом расстоянии. Мы говорили о важности тренировок, большей подготовки и обучения украинских солдат. Мы говорили о том, чтобы вместе развивать вашу военную промышленность, и мы будем это делать», — сказал Гили.
Кроме этого, глава британского Минобороны отметил, что Соединенное Королевство планирует убеждать другие государства продолжать поддерживать Украину.
«Задача ваших самых сильных союзников, таких как Великобритания, состоит в том, чтобы еще больше усилить нашу поддержку, усилить наше лидерство, чтобы помочь координировать другие международные страны, чтобы помогать больше. Вот почему я объявил о дальнейшей военной помощи, морских дронах, противовоздушной обороне, а также артиллерии. Таким образом, мы поставим вас в более сильную позицию, вас и вашу невероятную страну, которая борется с путиным и этим незаконным, жестоким вторжением в вашу страну», — добавил Гили.
По материалам:
suspilne.media
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