Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи почти на $300 млн — Finance.ua

Великобритания предоставит Украине новый пакет помощи почти на $300 млн
Великобритания направит Украине новый пакет военной помощи для Украины на 286 миллионов долларов.
Об этом пишет Reuters.
Так, Украина получит от Великобритании:
- оборудование для усиления Военно-морских сил Украины, в частности, малые катера, разведывательные дроны, безэкипажные катера, беспилотники для поиска боеприпасов и противоминные дроны;
- средства противовоздушной обороны, а именно радары и наземное оборудование;
- запчасти для систем, ранее поставленных в Украину;
- свыше 1000 систем радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.
Кроме того, Великобритания обещает усилить подготовку украинских военных.
«Храбрый народ Украины продолжает бросать вызов всем ожиданиям своим несокрушимым духом. Но они не могут пройти через это в одиночку — именно поэтому Великобритания усилит свое международное лидерство относительно Украины в течение 2025 года», — заявил министр обороны страны Джон Гили.
Напомним, ранее Великобритания выделила экстренную поддержку в размере 35 миллионов фунтов стерлингов, чтобы помочь Украине возобновить энергосеть. Пакет помощи включает 20 миллионов фунтов стерлингов для обеспечения чрезвычайных потребностей в энергии, а также поддержку ремонтов сети электропередачи, дополнительных мощностей для производства электроэнергии и критической защиты энергетической инфраструктуры.
Также правительство Британии ввело новый пакет санкций против компаний и 20 судов теневого флота россии, перевозящих российскую нефть.
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