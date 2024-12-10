Британия объявила новые санкции, которые сократят возможности рф финансировать войну — Finance.ua

Британия объявила новые санкции, которые сократят возможности рф финансировать войну
Великобритания ввела новые санкции против незаконной торговли золотом. Это сократит возможности россии финансировать войну против Украины.
Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Британии, сообщает Reuters.
Британское правительство в рамках санкций заморозило активы четырех человек, занимавшихся контрабандой золота.
Также были заморожены активы еще одного человека, купившего российское золото на сумму более 300 миллионов долларов и тем самым обеспечившего доход рф.
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В МИД подчеркнули, что незаконная торговля золотом — это «нападение на законную торговлю ценным товаром, который подпитывает коррупцию, подрывает верховенство закона и укореняет нарушения прав человека».
«россия использует незаконную торговлю золотом для отмывания денег и обхода санкций, тем самым поддерживая военные действия путина», — добавили в ведомстве.
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