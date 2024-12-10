Британия объявила новые санкции, которые сократят возможности рф финансировать войну — Finance.ua

Британия объявила новые санкции, которые сократят возможности рф финансировать войну Сегодня 09:45 — Фондовый рынок

Британия объявила новые санкции, которые сократят возможности рф финансировать войну

Великобритания ввела новые санкции против незаконной торговли золотом. Это сократит возможности россии финансировать войну против Украины.

Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Британии, сообщает Reuters

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Британское правительство в рамках санкций заморозило активы четырех человек, занимавшихся контрабандой золота.

Также были заморожены активы еще одного человека, купившего российское золото на сумму более 300 миллионов долларов и тем самым обеспечившего доход рф.

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В МИД подчеркнули, что незаконная торговля золотом — это «нападение на законную торговлю ценным товаром, который подпитывает коррупцию, подрывает верховенство закона и укореняет нарушения прав человека».

«россия использует незаконную торговлю золотом для отмывания денег и обхода санкций, тем самым поддерживая военные действия путина», — добавили в ведомстве.

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