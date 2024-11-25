Британия ввела санкции против 30 танкеров, перевозивших российскую нефть — Finance.ua

Британия ввела санкции против 30 танкеров, перевозивших российскую нефть Сегодня 15:45 — Мир

Британия ввела санкции против 30 танкеров, перевозивших российскую нефть

Великобритания внесла в санкционные списки в отношении россии 30 нефтяных танкеров.

Об этом свидетельствуют обновленные данные британского правительства относительно санкций.

На суда были наложены ограничения из-за того, что на них перевозили российскую нефть или нефтепродукты в третьи страны.

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По данным британских властей, большинство танкеров, включенных в санкционные списки, ходят под российским флагом: это суда Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev. Еще восемь судов — Agnes, Ceph, Emily S, Feng Shou, Ksena, Neomi, Suleyman, Thea — ходят под флагом Панамы.

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Пять танкеров, на которые теперь распространяются ограничения, зарегистрированы в Габоне: Ariadne, Atalanta, Attica, Guru (танкер-химовоз), Nanda Devi. Также санкции наложены на корабли Mikati (Сьерра-Леоне), Chilli и Python (оба — Антигуа и Барбуда), Daksha (Коморские острова), Delvina и Kelly Grace (оба — Барбадос), Valour (Гвинея), Hs Everett (Либерия).

После возобновления санкции Великобритании распространяются на более чем 80 танкеров, перевозивших нефть рф.

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