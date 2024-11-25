Британия ввела санкции против 30 танкеров, перевозивших российскую нефть — Finance.ua
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Британия ввела санкции против 30 танкеров, перевозивших российскую нефть

Мир
24
Британия ввела санкции против 30 танкеров, перевозивших российскую нефть
Британия ввела санкции против 30 танкеров, перевозивших российскую нефть
Великобритания внесла в санкционные списки в отношении россии 30 нефтяных танкеров.
Об этом свидетельствуют обновленные данные британского правительства относительно санкций.
На суда были наложены ограничения из-за того, что на них перевозили российскую нефть или нефтепродукты в третьи страны.
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По данным британских властей, большинство танкеров, включенных в санкционные списки, ходят под российским флагом: это суда Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev. Еще восемь судов — Agnes, Ceph, Emily S, Feng Shou, Ksena, Neomi, Suleyman, Thea — ходят под флагом Панамы.
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Пять танкеров, на которые теперь распространяются ограничения, зарегистрированы в Габоне: Ariadne, Atalanta, Attica, Guru (танкер-химовоз), Nanda Devi. Также санкции наложены на корабли Mikati (Сьерра-Леоне), Chilli и Python (оба — Антигуа и Барбуда), Daksha (Коморские острова), Delvina и Kelly Grace (оба — Барбадос), Valour (Гвинея), Hs Everett (Либерия).
После возобновления санкции Великобритании распространяются на более чем 80 танкеров, перевозивших нефть рф.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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