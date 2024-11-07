Британия ввела самый большой пакет санкций против россии за последний год — Finance.ua

Британия ввела самый большой пакет санкций против россии за последний год Сегодня 15:28 — Мир

Британия ввела самый большой пакет санкций против россии за последний год

Великобритания сегодня объявила о введении крупнейшего пакета новых санкций против военно-промышленного комплекса россии и поддерживаемых рф групп наемников.

сообщает со Об этом УННсообщает со ссылкой на правительство Великобритании.

«Великобритания сегодня объявила о волне новых санкций против военно-промышленного комплекса россии, еще больше ограничивая поставки жизненно важного военного оборудования, в котором отчаянно нуждается путин для его незаконной войны в Украине», — говорится в сообщении.

Читайте также Британия ввела новые санкции против россии

Среди новых целей — поставщики, поддерживающие российское военное производство, поддерживаемые россией группы наемников, действующих в Африке к югу от Сахары, и агент ГРУ, причастный к использованию нервно-паралитического вещества «Новичок» в Солсбери.

Эти санкции будут непосредственно нацелены на поставку товаров российской армии и будут ограничивать жизненно важные ресурсы, которые имеют решающее значение для ведения незаконной войны путина в Украине.

Читайте также Британия ввела крупнейший пакет санкций против теневого флота россии

Этот последний пакет также направлен против 3 частных групп наемников, связанных с кремлем, включая Африканский корпус, и 11 человек, связанных с российским прокси. Эти цели имеют прямые связи с кремлем, угрожали миру и безопасности в Ливии, Мали и Центральноафриканской Республике и совершали массовые нарушения прав человека на всем континенте.

Также сообщается, что эти санкции будут подавлять российскую злонамеренную деятельность в Ливии, Мали и ЦАР, разоблачая и борясь с незаконной деятельностью россии в Африке, поскольку она пытается использовать хрупкую среду безопасности и природные ресурсы в этих странах для собственной выгоды и расширить сферу влияния кремля.

Читайте также Британия объявила о большом пакете помощи Украине более чем на 600 млн фунтов

«Сегодняшние меры будут продолжать противодействовать агрессивной внешней политике кремля, подрывая попытки россии способствовать нестабильности в Африке и срывая поставки жизненно важного оборудования для военной машины путина. И разрушение незаконных международных сетей, над созданием которых россия так тяжело работала», — заявил министр.

В частности, санкции наложены на 28 поставщиков станков, микроэлектроники, комплектующих для беспилотников, шарикоподшипников и других товаров на российском ВПК.

УНН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.