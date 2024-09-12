Британия объявила о большом пакете помощи Украине более чем на 600 млн фунтов — Finance.ua

Британия объявила о большом пакете помощи Украине более чем на 600 млн фунтов Сегодня 11:01

Британия объявила о большом пакете помощи Украине более чем на 600 млн фунтов

Великобритания объявила о выделении не менее 242 млн фунтов стерлингов на поддержку Украины на фоне непрерывных российских атак, а также о развертывании 484 млн долларов фискальной поддержки и поставке военного оборудования.

Об этом говорится в сообщении на сайте британского правительства по случаю визита в Украину министра иностранных дел Великобритании Дэвида Лемми и государственного секретаря США Энтони Блинкена.

«Это первый в истории совместный визит министра иностранных дел Великобритании и госсекретаря США, подчеркивающий непреклонную решимость Британии и США поддерживать Украину», — говорится в заявлении.

Куда пойдут эти деньги

242 миллиона фунтов стерлингов будут предоставлены в течение 2024−2025 годов на неотложные гуманитарные, энергетические и стабилизационные нужды, а также на поддержку реформ, восстановление и реконструкцию.

Эти средства обеспечат поддержку наиболее уязвимых слоев населения в Украине, а также поддержку долгосрочных экономических, восстановительных и энергетических потребностей.

До конца года Британия намерена предоставить кредитные гарантии на сумму 484 миллиона долларов США для кредитования Всемирного банка с целью укрепления экономической стабильности Украины.

Эти средства будут направлены на поддержку жизненно важных государственных услуг, включая поддержку работы школ и больниц, выплату заработной платы государственным служащим и финансирование пенсий.

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Кредитная гарантия, предоставленная Всемирным банком, является второй частью пакета помощи на сумму 3 миллиарда долларов США, которую Британия взяла на себя на состоявшейся в прошлом году в Лондоне Конференции по восстановлению Украины.

«Поддержка Украины со стороны Великобритании непоколебима. Наше обязательство выделить более 600 миллионов фунтов стерлингов является последним вкладом в нашу долговременную поддержку Украины. Это обеспечит жизненно важную поддержку украинцам на фоне непрерывных российских атак», — заявил Дэвид Лемми.

Министр обороны Британии также подтвердил обязательства по увеличению и ускорению предоставления военной помощи Украине, объявленной в апреле. В частности, ракеты для систем противовоздушной обороны, оборудование для истребителей F-16, самоходные артиллерийские установки AS90 и запасные стволы к ним, военные катера и морские пушки уже доставлены в Украину.

Кроме того, сегодня Министр обороны также объявил, что до конца года в Украину будут доставлены сотни дополнительных зенитных ракет, десятки тысяч дополнительных артиллерийских боеприпасов и больше бронетехники.

Армія Inform По материалам:

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