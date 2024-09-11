С 2025 года за въезд в Великобританию придется платить — Finance.ua

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С 2025 года за въезд в Великобританию придется платить

Личные финансы
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С 2025 года за въезд в Великобританию придется платить
С 2025 года за въезд в Великобританию придется платить
Туристы, которые будут въезжать в Великобританию без визы, с 2025 года должны будут платить сбор в размере 10 фунтов стерлингов.
Об этом сообщает CNN.
Министр внутренних дел Великобритании Иветт Купер заявил, что новые правила предусматривают расширение системы электронной авторизации путешествий (ETA), которая изначально была введена для граждан Катара, а теперь на всех других путешественников, в том числе и граждан Европейского Союза.

Кто должен будет платить сбор

Сбор будет касаться всех посетителей вместе с младенцами и детьми, не имеющими визы или вида на жительство, работу или обучение в Великобритании.
В настоящее время граждане Бахрейна, Кувейта, Омана, Катара, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов уже обязаны подавать заявку на ETA перед въездом в Великобританию.
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В ноябре это требование будет распространено на большинство других стран, включая США, но без европейцев. К весне программа будет расширена на граждан Европейского Союза.
Новые правила не будут распространяться на граждан Ирландии.
«Впервые у нас будет полное понимание тех, кто путешествует в Великобританию», — заявила Купер.
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Схемы безвизового режима не являются новшеством. Система электронной авторизации путешествий ESTA в Соединенных Штатах, которая сейчас стоит $21 и действует в течение двух лет, была введена еще в 2009 году.
Напомним, британский министр иностранных дел Дэвид Кэмерон пообещал, что Великобритания будет выделять Украине три миллиарда фунтов стерлингов ежегодной военной помощи, и это будет происходить «столько, сколько потребуется».

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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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