Британия ввела новые санкции против россии — Finance.ua

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Британия ввела новые санкции против россии

Мир
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Британия ввела новые санкции против россии
Британия ввела новые санкции против россии
Правительство Великобритании ввело новые санкции против россии за попытки подорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию.
Об этом говорится в пресс-релизе правительства.
«путин настолько отчаянно пытается подорвать европейскую поддержку Украины, что теперь прибегает к неловким, неэффективным усилиям, чтобы попытаться разжечь беспорядки. Санкции посылают четкий месседж; мы не потерпим вашей лжи и вмешательства. Отчаянные попытки путина разделить нас терпят поражение. Мы будем сдерживать кремль и стоять рядом с Украиной, сколько потребуется», — заявил глава МИД Великобритании Дэвид Лемми.
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В рамках этого пакета Британия ввела санкции против трех российских агентств и их высокопоставленных менеджеров, пытающихся подорвать и дестабилизировать Украину и ее демократию.
Отмечается, что российская IT-компания Social Design Agency (SDA) получает задачи и финансируется непосредственно российскими властями.
Вместе со своей партнерской компанией Structura они пытались осуществить ряд операций по вмешательству, направленных на подрыв демократии и ослабление международной поддержки Украины.
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В этом году SDA также попыталась подстрекнуть протесты в шести европейских странах. Однако, несмотря на то, что россияне вливают деньги в деятельность этих злонамеренных организаций, их боты и фейковые сайты имеют лишь ограниченное взаимодействие.
Это даже вынудило SDA рассмотреть возможность покупки просмотров в социальных сетях.
Кроме этого, эти фирмы и их менеджеры ответственны за огромную злонамеренную онлайн-сеть, также широко известную как «Doppelganger», которая заполняет социальные сети фейковыми сообщениями, поддельными документами и дипфейками.
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Эта тактика направлена ​​на то, чтобы замаскировать правду о незаконном вторжении россии в Украину и отвлечь внимание от настоящей сути войны.
Отмечается, что тайные действия российских компаний являются частью скоординированной попытки использования обманчивых информационных операций для подрыва демократии ради достижения своих целей.
В ведомстве отметили, что эти новые санкции демонстрируют, что независимо от того, насколько отчаянным стало российское вмешательство, Великобритания предана принятию мер против манипулирования информацией со стороны россии.
По материалам:
Укрінформ
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