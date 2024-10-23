Санкции ЕС против россии запаздывают по меньшей мере на год — Зеленский — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Санкции ЕС против россии запаздывают по меньшей мере на год — Зеленский

Казна и Политика
19
Санкции ЕС против россии запаздывают по меньшей мере на год — Зеленский
Санкции ЕС против россии запаздывают по меньшей мере на год — Зеленский
Западные партнеры Украины будут увеличивать санкции против россии, но у них нет эффекта, на который рассчитывала Европа, поскольку их не ввели до конца.
Об этом сказал президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами.
Читайте также
Зеленский отметил Великобританию, которая ввела «важные санкции, о которых мы просили их».
По его словам, санкции будут увеличиваться, однако они не обладают тем эффектом, на который рассчитывала Европа.
Читайте также
Причиной Зеленский назвал то, что сами страны ЕС не ввели санкции до конца. «Это настоящая утрата, считаю, если не двух лет, года так точно. Год назад россия должна была быть в том состоянии, в котором должна быть в следующем году», — подчеркнул президент.
Он сравнил россию с «Титаником», экономика которой начнет тонуть, но будет делать это медленно. По словам Зеленского, важно для Украины то, чтобы после окончания войны российская экономика не смогла восстановиться за месяц.
По материалам:
Forbes.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.