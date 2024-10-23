Санкции ЕС против россии запаздывают по меньшей мере на год — Зеленский Сегодня 09:32 — Казна и Политика

Санкции ЕС против россии запаздывают по меньшей мере на год — Зеленский

Западные партнеры Украины будут увеличивать санкции против россии, но у них нет эффекта, на который рассчитывала Европа, поскольку их не ввели до конца.

Об этом сказал президент Владимир Зеленский в разговоре с журналистами.

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Зеленский отметил Великобританию, которая ввела «важные санкции, о которых мы просили их».

По его словам, санкции будут увеличиваться, однако они не обладают тем эффектом, на который рассчитывала Европа.

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Причиной Зеленский назвал то, что сами страны ЕС не ввели санкции до конца. «Это настоящая утрата, считаю, если не двух лет, года так точно. Год назад россия должна была быть в том состоянии, в котором должна быть в следующем году», — подчеркнул президент.

Он сравнил россию с «Титаником», экономика которой начнет тонуть, но будет делать это медленно. По словам Зеленского, важно для Украины то, чтобы после окончания войны российская экономика не смогла восстановиться за месяц.

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