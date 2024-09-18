В ЕС определили новый приоритет санкций против россии — Finance.ua
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В ЕС определили новый приоритет санкций против россии

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В ЕС определили новый приоритет санкций против россии
В ЕС определили новый приоритет санкций против россии
Новое направление санкционной деятельности ЕС — изучение финансовых учреждений, поддерживающих потоки военной продукции в россию, а также потоки продукции, производимой в Юго-Восточной Азии западными дочерними компаниями.
Об этом заявил специальный представитель ЕС по санкциям Дэвид О’Салливан, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его интервью Reuters.
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«Значительная часть продукции, проходящей через Китай, производится дочерними предприятиями западных компаний в Юго-Восточной Азии», — заявил глава санкционного комитета ЕС, выступая на мероприятии в Брюсселе.
ЕС ввел серьезные санкции против россии за ее полномасштабное вторжение в Украину в 2022 году.
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«Мы смотрим, какие финансовые учреждения финансируют поставки военной продукции в россию… США сделали это с большим эффектом. Мы начинаем собирать информацию и сравнивать записи», — добавил О’Салливан.
Напомним, 23 августа Соединенные Штаты расширили санкции против россии. Новый пакет охватывает около 400 субъектов — российских предприятий и компаний из третьих государств (Китай, ОАЭ и другие), работающих в стратегически важных для рф секторах экономики и вовлеченных в схемы поставок в обход санкций. Также США существенно усилили меры в сфере экспортного контроля.
По материалам:
РБК-Україна
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