путин придумал, как наказать Запад за антироссийские санкции — Finance.ua
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путин придумал, как наказать Запад за антироссийские санкции

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пути нашел способ ответить на западные санкции. кремль угрожает ограничить экспорт стратегически важных металлов, таких как уран, титан и никель.
Издание Forbes пишет, что путин поручил правительству готовить ограничения на экспорт востребованных в мире цветных металлов — урана, титана и никеля.
«В общем если это нам вредить не будет, то можно было бы подумать — я не говорю, что завтра нужно это сделать, — подумать и над определенными ограничениями поставок на внешний рынок не только тех товаров, которые я назвал, но и некоторых других», — заявил путин.
По его словам, к другим товарам также относятся природный газ, золото и алмазы.
«россия является лидером по запасам ряда стратегических видов сырья — по природному газу это почти 22% от мировых запасов, по золоту — почти 23%, по алмазам — почти 55%», — подчеркнул российский диктатор.

Санкции против российских металлов

19 мая 2023 стало известно, что премьер-министр Великобритании Риши Сунак объявит о запрете поставок российских алмазов в Британию. Санкции будут также распространяться на импорт меди, алюминия и никеля российского происхождения, а также на замораживание экспортного рынка алмазов стоимостью 4 млрд долларов.
По материалам:
УНІАН
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