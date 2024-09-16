ЕС совершенствует противодействие попыткам россии обойти санкции в торговле нефтью — Finance.ua

ЕС совершенствует противодействие попыткам россии обойти санкции в торговле нефтью Сегодня 11:15 — Казна и Политика

ЕС совершенствует противодействие попыткам россии обойти санкции в торговле нефтью

Европейский Союз совместно с международными партнерами постоянно предпринимает меры для предотвращения обхода россией санкций ЕС, в частности, предельной цены на российскую нефть, введенной ЕС и его международными партнерами.

Об этом на брифинге для прессы заявила представитель пресс-службы Еврокомиссии Арианна Подеста, отвечая на вопрос корреспондента Укринформа о причинах того, что, по данным официальных украинских источников, прибыль россии от продажи сырой нефти остается на уровне 17−18 миллиардов долларов ежемесячно, и что возможно сделать, чтобы прекратить незаконные сделки с российской нефтью.

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«Санкции являются постоянно действующим процессом. Есть постоянные попытки россии обойти эти санкции, и наши санкционные пакеты включают меры, чтобы предотвращать такой обход. Это безусловно, общая ремарка. Относительно комментариев о наших следующих шагах — это то, чего мы никогда не делаем (не комментируем. — Ред.). Но это процесс, продолжающийся на всех этапах, и мы будем продолжать это делать», — отметила Подеста.

В письме от пресс-офиса Европейской комиссии, которое было передано Укринформу в ответ на вопрос, говорится, что ЕС продолжает усилия по дальнейшему уменьшению энергетических доходов россии. Подчеркивается, что политика введения предельной цены на российскую нефть также имеет целью уменьшить поступление в бюджет россии и поддержать при этом глобальную энергетическую стабильность. Европейская сторона осознает риски, связанные с обходом этих ограничительных мер. Международная коалиция предельной цены на российскую нефть ведет внимательный мониторинг рынков и соблюдения ценовых ограничений промышленностью.

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«В 11 пакете санкций мы ввели запрет на доступ в европейские порты судам, которые транспортируют нефть, были привлечены к перегрузке с судна на судно, или выключали свои навигационные системы AIS во время рейса в государство-член, предоставляя основания подозревать о нарушении наших ограничений на российскую нефть. Мы также запретили доступ в порты ЕС, если судно не уведомляет компетентный орган по крайней мере за 48 часов о перегрузке (нефти) с судна на судно, что происходит в пределах исключительной экономической зоны государства-члена или в пределах 12 морских миль от базовой линии побережья этого государства-члена», — говорится в разъяснении ЕК.

Еврокомиссия напоминает, что в 12 санкционном пакете в частности была введена обязанность информировать Еврокомиссию о продаже танкеров всем третьим странам, а также система особого разрешения, если такие суда продаются российским физическим и юридическим лицам или для использования в россии.

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В 14-м пакете санкций ЕС впервые принял целевые меры, направленные против отдельных судов, используемых россией в военных целях в действиях против Украины, таким судам полностью запрещен доступ к европейским портам и предоставление услуг. Уже в первом раунде санкций ЕС включил в санкционный список 27 судов, и будет обновлять список так регулярно, как это будет необходимо.

«Имплементация и исполнение санкций ЕС является ответственностью государств-членов. Комиссия как гарант Договоров ЕС проводит надзор за этим процессом. Еврокомиссия при содействии Европейского агентства по безопасности на море (EMSA) поддерживает усилия компетентных органов по мониторингу любых представляющих интерес судов, внедряет и обеспечивает выполнение санкций ЕС, а также способствует обмену информацией», — говорится в письме Еврокомиссии.

«Еврокомиссия регулярно пересматривает существующие меры и изучает любые возможные меры, направленные на укрепление политики по ограничению цены и предотвращение ее нарушения или обхода. Решения относительно дальнейших мер должны единогласно утверждаться всеми странами-членами», — говорится в ответе Еврокомиссии.

Укрінформ По материалам:

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