США ввели новые санкции для ограничения экспорта газа из россии — Finance.ua

США ввели новые санкции для ограничения экспорта газа из россии

Правительство Соединенных Штатов объявило о введении ограничений против компаний и судов, незаконно пытавшихся транспортировать газ из подсанкционного российского проекта Arctic LNG 2.

Об этом говорится в официальном уведомлении Государственного департамента США.

«В ответ на продолжение россией агрессивной войны против Украины Соединенные Штаты вводят дополнительные наказания для тех, кто поддерживает военные усилия россии и пытается расширить глобальные энергетические рычаги россии», — отмечается в сообщении.

В этой связи отмечается, что Госдепартамент вводит ограничения против двух организаций и двух судов, связанных с попытками экспорта сжиженного природного газа из проекта Arctic LNG 2, уже находящегося под санкциями США.

Так, наказания введены против компаний Gotik Energy Shipping Co (Gotik) и Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD (Plio Energy). Они, соответственно, как владелец и коммерческий менеджер управляют газотранспортным судном New Energy, которое осуществляло доставку газа из подсанкционного проекта Arctic LNG 2 обманчивым способом. В частности, отмечается, что судно New Energy отключало систему автоматической идентификации для незаконной загрузки газа.

Кроме того, США вводят санкции против газотранспортного судна Mulan под управлением Plio Energy.

«Правительство США продолжит реагировать быстро на попытки эксплуатации подсанкционного проекта Arctic LNG 2 или другие попытки расширить энергетические возможности россии», — подчеркнули в Госдепе.

