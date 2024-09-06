США ввели новые санкции для ограничения экспорта газа из россии — Finance.ua
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США ввели новые санкции для ограничения экспорта газа из россии

Энергетика
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США ввели новые санкции для ограничения экспорта газа из россии
США ввели новые санкции для ограничения экспорта газа из россии
Правительство Соединенных Штатов объявило о введении ограничений против компаний и судов, незаконно пытавшихся транспортировать газ из подсанкционного российского проекта Arctic LNG 2.
Об этом говорится в официальном уведомлении Государственного департамента США.
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«В ответ на продолжение россией агрессивной войны против Украины Соединенные Штаты вводят дополнительные наказания для тех, кто поддерживает военные усилия россии и пытается расширить глобальные энергетические рычаги россии», — отмечается в сообщении.
В этой связи отмечается, что Госдепартамент вводит ограничения против двух организаций и двух судов, связанных с попытками экспорта сжиженного природного газа из проекта Arctic LNG 2, уже находящегося под санкциями США.
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Так, наказания введены против компаний Gotik Energy Shipping Co (Gotik) и Plio Energy Cargo Shipping OPC PVT LTD (Plio Energy). Они, соответственно, как владелец и коммерческий менеджер управляют газотранспортным судном New Energy, которое осуществляло доставку газа из подсанкционного проекта Arctic LNG 2 обманчивым способом. В частности, отмечается, что судно New Energy отключало систему автоматической идентификации для незаконной загрузки газа.
Кроме того, США вводят санкции против газотранспортного судна Mulan под управлением Plio Energy.
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«Правительство США продолжит реагировать быстро на попытки эксплуатации подсанкционного проекта Arctic LNG 2 или другие попытки расширить энергетические возможности россии», — подчеркнули в Госдепе.
По материалам:
Укрінформ
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