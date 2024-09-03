Украина ввела новый пакет санкций против авиаотрасли рф — Finance.ua

Украина ввела новый пакет санкций против авиаотрасли рф
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения СНБО, предусматривающих применение санкций против ряда физических и юридических лиц.
Об этом говорится в соответствующем указе президента.
Среди объектов хозяйствования, на которые наложили санкции, есть российские гражданские и грузовые аэропорты москвы (Внуково и Домодедово), Хабаровска, Курска, Брянска, Белгорода и десятка других городов россии.
Под ограничения также попали транспортные, авиагрузовые и обслуживающие компании россии.
Кроме того, СНБО ввел санкции против 74 физических лиц россии.
Среди ограничений — блокирование активов, ограничение торговых операций, полетов и перевозок на территории Украины, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, прекращение действия торговых соглашений и запрет передачи технологий.
Напомним, ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил, что недавние санкции США, которые были введены накануне Дня Независимости, уже дают свои первые результаты. Они стали особенно ощутимыми для финансового сектора рф.
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