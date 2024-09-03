Украина ввела новый пакет санкций против авиаотрасли рф — Finance.ua

Украина ввела новый пакет санкций против авиаотрасли рф Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Украина ввела новый пакет санкций против авиаотрасли рф

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие два решения СНБО, предусматривающих применение санкций против ряда физических и юридических лиц.

Об этом говорится в соответствующем указе президента.

Читайте также США угрожают санкциям странам, позволяющим российским банкам открывать филиалы

Среди объектов хозяйствования, на которые наложили санкции, есть российские гражданские и грузовые аэропорты москвы (Внуково и Домодедово), Хабаровска, Курска, Брянска, Белгорода и десятка других городов россии.

Под ограничения также попали транспортные, авиагрузовые и обслуживающие компании россии.

Кроме того, СНБО ввел санкции против 74 физических лиц россии.

Читайте также Зеленский на 10 лет продлил санкции против Шария, Гужвы и Пушилина

Среди ограничений — блокирование активов, ограничение торговых операций, полетов и перевозок на территории Украины, предотвращение вывода капитала за пределы Украины, прекращение действия торговых соглашений и запрет передачи технологий.

Напомним, ранее глава Национального банка Украины Андрей Пышный заявил , что недавние санкции США, которые были введены накануне Дня Независимости, уже дают свои первые результаты. Они стали особенно ощутимыми для финансового сектора рф.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.