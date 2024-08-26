США угрожают санкциям странам, позволяющим российским банкам открывать филиалы — Finance.ua

США угрожают санкциям странам, позволяющим российским банкам открывать филиалы Сегодня 13:35 — Фондовый рынок

Белый дом предупреждает торгующие с россией страны о риске попасть под вторичные санкции, если они позволят российским банкам открывать местные филиалы для финансирования поставок товаров для российского ВПК.

Об этом пишет Financial Times.

Отмечается, что соответствующие действия США направлены на закрытие обходных путей, которые использует рф, в частности, находя непонятные способы оплаты товаров двойного назначения, необходимых для производства оружия.

По словам замминистра финансов США Уолли Адейемо, Вашингтон готов преследовать страны, позволяющие российским банкам открывать филиалы в их юрисдикциях, чтобы избежать западных санкций, даже если сам банк не находится под санкциями.

«Мы будем преследовать не только филиалы, которые они открывают, но и другие организации и компании в вашей юрисдикции, работающие с ними», — сказал Адейемо.

В декабре 2023 года администрация президента Джо Байдена издала указ, предупреждающий иностранные финансовые учреждения о том, что они подвергаются риску применения вторичных санкций, если осуществляют или способствуют осуществлению транзакций, связанных с российским ВПК.

Замминистра финансов США также добавил, что после того, как крупные банки в Китае, Турции и ОАЭ отказались от сотрудничества с российскими контрагентами, США переключили свое внимание на меньшие банки в других странах.

Економічна Правда По материалам:

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