Наименьший показатель с 1999 года: товарооборот россии и ЕС упал ниже €5 млрд Сегодня 19:30 — Мир

В июне товарооборот россии и Евросоюза снизился на 10% по отношению к маю и составил €4,9 млрд, пишет « Коммерсантъ » со ссылкой на данные Евростата. Это минимальный показатель с сентября 1999 года, когда товарооборот составил €4,6 млрд.

Торговля является важным показателем экономического процветания. После начала вторжения в Украину западные союзники ввели против россии санкции, направленные на уменьшение способности кремля вести войну.

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российский экспорт в ЕС в начале лета сократился на 14% до €2,5 млрд. В основном россия продавала Европе природный газ (€1,1 млрд), нефть и нефтепродукты (€333 млн), железо и сталь (€164 млрд).

Импорт из ЕС сократился на 5% до €2,4 млрд. В основном в россию импортировалась фармацевтическая продукция (€634 млн), оборудование (€262 млн), оптические инструменты (€203 млн).

После вторжения россии в Украину ЕС ввел ряд ограничений на импорт и экспорт товаров. Стоимость экспорта в рф упала на 55% в период с первого квартала 2022 года до первого квартала 2024 года, тогда как стоимость импорта из россии упала на 85%. Это привело к тому, что дефицит торговли ЕС с россией, достигший пика €45,7 млрд во втором квартале 2022 года, сократился до €0,9 млрд в первом квартале 2024 года, свидетельствуют данные Евростата.

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Евросоюз ввел уже 14 пакетов санкций против россии.

Недавно стало известно, что в первом полугодии 2024-го поставка российского сжиженного природного газа во Францию ​​увеличилась более чем вдвое, тогда как Европа пыталась отказаться от закупок энергоносителей, помогающих финансировать вторжение кремля в Украину. В целом страны ЕС импортировали на 7% больше российского СПГ в первой половине этого года по сравнению с тем же периодом годом ранее.

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