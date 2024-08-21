В ЕС выявили более 45 тысяч компаний с российским участием — Finance.ua
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В ЕС выявили более 45 тысяч компаний с российским участием

Фондовый рынок
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В ЕС выявили более 45 тысяч компаний с российским участием
В ЕС выявили более 45 тысяч компаний с российским участием
В Евросоюзе насчитали 46 тыс. компаний с российским участием, которые должны будут отчитываться о своих транзакциях в соответствии с требованиями 12-го пакета санкций против россии.
Об этом сообщило агентство Moody’s, отметив, что по состоянию на июль 2024 года были выявлены десятки тысяч таких компаний, больше всего — в Чехии (12 480), Болгарии (9581), Германии (4296), Латвии (3338), Италии (2539).
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Совет Евросоюза утвердил 12-й пакет в декабре 2023 года. Одно из его положений предусматривает введение новой меры, требующей сообщать о переводах от 100 000 евро за пределы Евросоюза от юридических лиц из ЕС, которые напрямую или косвенно принадлежат не менее чем на 40% россиянам или юридическим лицам, созданным в россии.
Лимит в 100 тыс. евро касается как единовременных транзакций, так и общей суммы за полгода без минимального порога для каждой транзакции. Правила направлены на предотвращение потенциальных нарушений санкций и отслеживание потоков денег от европейских компаний, связанных с россией.
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Напомним, 24 июня Совет Евросоюза утвердил 14-й пакет санкций против россии в ответ на полномасштабное вторжение в Украину. В частности, в рамках пакета антироссийских санкций Евросоюз впервые ввел запрет на перегрузку в портах ЕС российского сжиженного природного газа (СПГ) для поставок в третьи страны.
По материалам:
НВ
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