Украина конфисковала российских активов на 15 млрд грн: среди крупнейших — заводы и торговые центры Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Украина конфисковала российских активов на 15 млрд грн: среди крупнейших — заводы и торговые центры

С начала полномасштабного вторжения Украина конфисковала российских активов на сумму не менее 15 миллиардов гривен. Среди конфискованных объектов есть имущество российских олигархов, таких как Дерипаска, Ротенберг, Гинер, Шелков, Евтушенков.

Об этом сообщает «Центр противодействия коррупции» (ЦПК).

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Согласно сообщению, также были конфискованы активы предателей и пособников россиян, в частности, Богуслаева, Балицкого, Сальдо, Януковича и десятков других подсанкционных лиц.

Фонд государственного имущества, отвечая на запрос Центра противодействия коррупции, сообщил, что уже получил в свое управление 1175 объектов.

Балансовая стоимость этих активов составляет 13,5 млрд грн. Кроме этого, Фонду было передано 686,5 миллиона гривен на банковских счетах и ​​права требования на 40,9 миллиона гривен.

Среди крупнейших конфискованных активов были:

Николаевский глиноземный завод и другие активы российского миллиардера Дерипаски.

ООО «Аэрок», ведущий производитель газобетонных изделий в Украине, принадлежавший подсанкционному российскому олигарху Молчанову.

100% доли в уставном капитале ООО «Винницкий авиационный завод», «Вертолеты МСБ», 90,1% компании «Страховая компания Мотор-Гарант» и еще трех компаний, принадлежащих Богуслаеву, а также более 630 миллионов гривен.

Столичный ТРЦ Ocean Plaza, принадлежавший подсанкционным российским братьям-олигархам Ротенбергам и их бизнес-партнерам.

«ПентоПак Украина», принадлежавший российско-греческому олигарху Саввиди, продан на открытом аукционе за 103 миллиона долларов.

Кроме того, конфискованы сотни других объектов движимого и недвижимого имущества, резиденция Межигорья, доли в уставных капиталах десятков юридических лиц. Однако большая часть этих активов находится на временно оккупированных территориях.

«Дальше — больше. Цель — конфисковать у россиян 300 млрд долларов, замороженных на Западе», — добавили в ЦПК.

За два года полномасштабной войны Украина конфисковала более 50 компаний, принадлежавших россиянам, коллаборантам или лицам, поддерживавшим агрессию рф.

Эти компании были изъяты благодаря внутренним санкциям. Процесс взыскания активов предусматривает решение СНБО о санкциях, указе президента Украины, блокировании активов и обращении в Высший антикоррупционный суд (ВАКС) для взыскания активов.

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Все конфискованные активы находятся в собственности Фонда государственного имущества Украины и могут быть приватизированы или проданы через Prozorro.Продажи. Средства от их реализации будут направлены в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Діло По материалам:

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