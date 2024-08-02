Правительство согласовало приватизацию конфискованного у российского сенатора завода — Finance.ua

Правительство согласовало приватизацию конфискованного у российского сенатора завода Сегодня 20:40 — Казна и Политика

Правительство согласовало приватизацию конфискованного у российского сенатора завода

Кабинет Министров включил в список объектов крупной приватизации 100% уставного капитала ООО «Мотордеталь-Конотоп».

Об этом сообщил представитель Кабмина в парламенте Тарас Мельничук.

Завод Мотордеталь-Конотоп является одним из крупнейших производителей гильз цилиндров для двигателей внутреннего сгорания в Европе. Продукция предприятия пользуется спросом у таких известных компаний, как Rolls-Royce, Scania, MAN, Iveco, Mercedes-Benz, Volvo, Renault, CAT.

Читайте также Украина конфисковала активы компании, связанной с российским букмекером 1xBet

На производственных площадях в 70 тыс. кв. метров ежегодно выпускается 60 тыс. тонн годного литья, 5 млн гильз, более 1,5 тыс. наименований гильз цилиндров. Продукция экспортируется в 35 стран мира. На заводе работает более 800 человек.

Завод принадлежал сенатору Совета Федерации россии Сергею Калашнику, который был включен в список санкций СНБО в сентябре 2022 года.

В августе 2023 года Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о конфискации активов Калашника в пользу Украины. В начале этого года Украина завершила национализацию завода Мотордеталь-Конотоп, новым владельцем которого стал Фонд государственного имущества.

Читайте также ВАКС конфисковал у главы оккупационной администрации Запорожья 5 самолетов, квартиры и судно

Калашник — действующий сенатор совета федерации рф, принимавший участие в голосовании за принятие федеральных законов о незаконной аннексии территорий Украины и причастный к содействию в подготовке рф к полномасштабному вторжению в Украину. Он уже находится под санкциями.

Mind По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.