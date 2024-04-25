ВАКС конфисковал у главы оккупационной администрации Запорожья 5 самолетов, квартиры и судно — Finance.ua

ВАКС конфисковал у главы оккупационной администрации Запорожья 5 самолетов, квартиры и судно
Высший антикоррупционный суд конфисковал у главы оккупационной администрации Запорожской области Евгения Балицкого и его отца и сына.
Об этом сообщает пресс-служба ВАКС.
«23 апреля коллегия судей Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворила административный иск Министерства юстиции Украины к бывшему народному депутату Украины, возглавившему оккупационную администрацию Запорожской области, а также к его отцу и сыну, которые сотрудничают со страной-агрессором, и применила к ним санкцию, предусмотренную пунктом 1−1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях», — говорится в сообщении.
В частности, ВАКС взыскал в доход государства активы:
- три квартиры;
- жилой дом и два земельных участка в Мелитополе;
- четыре легковых автомобиля;
- пять самолетов;
- самодельное туристическое судно;
- средства на банковских счетах;
- доли в девяти компаниях.
Напомним, Балицкий был народным депутатом в 2012—2019 гг. от Партии регионов и «Оппозиционного блока», после полномасштабного вторжения россиян стал коллаборантом и возглавил оккупационную администрацию захваченной части Запорожской области с центром в Мелитополе. В Украине заочно приговорен к 15 годам лишения свободы.
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