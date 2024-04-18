ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева — Finance.ua

ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева Сегодня 15:16 — Казна и Политика

ВАКС разрешил конфисковать активы экс-президента «Мотор Сичи» Богуслаева

Высший антикоррупционный суд удовлетворил иск Министерства юстиции о применении санкции в виде взыскания активов экс-президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева.

Об этом сообщила в Facebook директор департамента санкционной политики Минюста Инна Богатых.

Богатых заявила, что, согласно решению суда, в доход государства взысканы корпоративные права («Мотор банк», «Мотор Гарант» (страховая), Винницкий авиационный завод и другие предприятия), недвижимость, земельные участки, денежные средства, оружие и другие активы.

Она добавила, что «по отдельным активам третьих лиц» суд отказал. Поэтому министерство намерено подавать апелляцию.

Напомним, Богуслаев был задержан контрразведкой СБУ в октябре прошлого года. По данным следствия, руководство завода «Мотор Сич» в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в рф.

На все имущество президента АО «Мотор Сич» Богуслаева, подозреваемого в работе на агрессора, наложен арест. В ходе расследования сотрудники СБУ установили, что руководитель «Мотор Сичи» является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения — ПАО «Мотор-Банк».

28 марта СБУ объявило новое подозрение президенту корпорации «Мотор Сич» Вячеславу Богуслаеву — в блокировании поставок боевого вертолета для ГУР Минобороны в апреле 2022 года.

22 января Министерство юстиции подало в Высший антикоррупционный суд иск о применении санкции в виде взыскания активов в отношении Богуслаева и гендиректора российской компании «Борисфен» Петра Кононенко. В своем иске Минюст просил взыскать у вышеуказанных лиц — бывших бизнес-партнеров — более 30 единиц недвижимого имущества (жилых/нежилых помещений, земельных участков).

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