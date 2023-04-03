Зеленский ввел новые санкции: в списках Богуслаев, десятки граждан рф и сотни компаний — Finance.ua
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Зеленский ввел новые санкции: в списках Богуслаев, десятки граждан рф и сотни компаний

Казна и Политика
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Зеленский ввел новые санкции: в списках Богуслаев, десятки граждан рф и сотни компаний
Зеленский ввел новые санкции: в списках Богуслаев, десятки граждан рф и сотни компаний
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).
В указе № 191/2023, опубликованном на сайте главы государства, говорится: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года „О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)“ (прилагается)».
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Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Согласно решению СНБО, применяются персональные специальные экономические и ограничительные меры (санкции) к ряду физических и юридических лиц из россии и Ирана.
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В частности, санкции применены к 240 физическим лицам, среди которых бывший президент «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев, обвиненный в Украине в государственной измене.
Также применены санкции в отношении 155 юридических лиц. Санкции будут действовать 10 лет.
Кроме того, внесены изменения в приложение 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 г. «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», введенное в действие указом Президента Украины от 19 октября 2022 г. года № 726/2022.
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Также на сайте главы государства опубликован указ № 192/2023, согласно которому санкции применены к 33 физическим лицам, являющимся гражданами российской федерации.
Также применены санкции к 225 юридическим лицам, в частности, к акционерным обществам «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева", «Завод «Пластмасс», «Казанское моторостроительное производственное объединение», «Армавирский электротехнический завод», «Дубненский завод коммутационной техники».

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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