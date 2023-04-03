Зеленский ввел новые санкции: в списках Богуслаев, десятки граждан рф и сотни компаний — Finance.ua

Зеленский ввел новые санкции: в списках Богуслаев, десятки граждан рф и сотни компаний Сегодня 11:15 — Казна и Политика

Зеленский ввел новые санкции: в списках Богуслаев, десятки граждан рф и сотни компаний

Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).

указе № 191/2023 , опубликованном на сайте главы государства, говорится: «Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 1 апреля 2023 года „О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)“ (прилагается)».

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Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Согласно решению СНБО, применяются персональные специальные экономические и ограничительные меры (санкции) к ряду физических и юридических лиц из россии и Ирана.

В частности, санкции применены к 240 физическим лицам, среди которых бывший президент «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев, обвиненный в Украине в государственной измене.

Также применены санкции в отношении 155 юридических лиц. Санкции будут действовать 10 лет.

Кроме того, внесены изменения в приложение 1 к решению Совета национальной безопасности и обороны Украины от 19 октября 2022 г. «О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)», введенное в действие указом Президента Украины от 19 октября 2022 г. года № 726/2022.

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Также на сайте главы государства опубликован указ № 192/2023 , согласно которому санкции применены к 33 физическим лицам, являющимся гражданами российской федерации.

Также применены санкции к 225 юридическим лицам, в частности, к акционерным обществам «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнева", «Завод «Пластмасс», «Казанское моторостроительное производственное объединение», «Армавирский электротехнический завод», «Дубненский завод коммутационной техники».

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Укрінформ По материалам:

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