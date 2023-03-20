Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда физических и юридических лиц — Finance.ua
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда физических и юридических лиц

Казна и Политика
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Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда физических и юридических лиц
Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против ряда физических и юридических лиц
Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции).
Соответствующий указ № 163/2023 опубликован на сайте главы государства.
«Ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 18 марта 2023 года „О применении и внесении изменений в персональные специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции)“», — говорится в документе.
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Контроль за исполнением решения СНБО возложен на секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Согласно решению СНБО, обнародованному на сайте главы государства, применяются персональные специальные экономические и ограничительные меры (санкции) к физическим и юридическим лицам.
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Так, санкции применены к 300 физическим лицам, среди которых есть граждане российской федерации, Исламской Республики Иран, Сирийской Арабской республики, в том числе в отношении президента Сирии Башар Хафез аль-Асада и премьер-министра Сирии Хусейна Арнуса.
Также применены санкции в отношении 141 юридического лица, в частности в отношении Акционерного общества «Объединенная судостроительная корпорация», Акционерного общества «Государственный космический научно-производственный центр имени М.В. Хруничева», Публичного акционерного общества «Научно-производственное объединение «Алмаз» имени академика А. А. Расплетина, Махан Эйрлайнз (Mahan Airlines) и Фарс Эйр Кешм (Fars Air Qeshm) с местонахождением в Исламской Республике Иран, а также — Шахед Эвиэйшн Индастриз Компани (Shahed Aviation Industries Company).
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Также применены санкции в отношении 141 юридического лица.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский указом № 145/2023 ввел в действие решение СНБО от 10 марта 2023 года о санкциях против физических и юридических лиц, связанных, в частности, с букмекерским и лотерейным бизнесом.
Большинство физлиц, против которых введены санкции — граждане hоссии. Кроме того, под ограничения попали граждане Великобритании, Польши, Нидерландов, Турции, Кипра.
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Среди подсанкционных юридических лиц такие компании как «Спортлото», «Спортбет», «Бет.ру», «Бетсити», «Матчбет», а также ООО «Париматч», Париматч Фаундейшн, Париматч Юнайтед Инвестментс Лимитед и другие. Санкции введены на 50 лет.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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