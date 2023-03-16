ЕС хочет усилить санкции против родственников российских олигархов, — Bloomberg — Finance.ua
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ЕС хочет усилить санкции против родственников российских олигархов, — Bloomberg

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Европейский Союз намерен создать более четкую правовую базу для введения санкций против членов семей российских олигархов после того, как суд ЕС отменил ограничения против матери основателя ЧВК «Вагнера» Евгения Пригожина.
Об этом сообщает Bloomberg.
Европейская служба внешних действий уведомила государства-члены ЕС, что в скором времени подаст соответствующий законодательный акт.
Предложение относительно четкого механизма приобрело популярность после того, как Европейский суд отменил санкции против матери Пригожина. Тем не менее, несмотря на ее победу в суде, она вернулась в список ЕС с 13 марта после того, как блок пересмотрел информацию о попавших под санкции лицах или учел, что некоторые из них умерли.
Так, предложение призвано обеспечить наличие очень сильной доказательной базы, свидетельствующей о том, что некоторые члены семей получали необоснованные выгоды от подсанкционных олигархов и могли помогать им обходить санкции. Предложение устанавливает критерии и правовую основу, которые позволяют применять санкции к членам семьи человека.
По материалам:
РБК-Україна
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