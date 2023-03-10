В ЕС заканчиваются варианты санкций против рф — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В ЕС заканчиваются варианты санкций против рф

Мир
71
В ЕС заканчиваются варианты санкций против рф
В ЕС заканчиваются варианты санкций против рф
Европейский Союз почти исчерпал свои варианты карательных мер против россии, и блоку необходимо сосредоточить внимание на финансовой и военной поддержке Украины.
Об этом главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил в эксклюзивном интервью Euractiv в Стокгольме после встречи министров обороны ЕС.
«С точки зрения санкций остается сделать немного, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку», — сказал глава европейской дипломатии.
Читайте также
«Было бы странно, чтобы через год после начала вторжения оставалось гораздо больше вариантов. Мы использовали наш пошаговый процесс, и мы были поэтапными — возможно, порой слишком поэтапными», — добавил он.
За последний год ЕС одобрил 10 раундов санкций против россии, которые имели целью усложнить финансирование войны и лишить россию технического оборудования и запчастей для оружия, которое будет использовано против Украины.
Читайте также
«Но действительно, через год после вторжения мы подходим к концу этой лестницы», — признал Боррель, когда его спросили о следующих потенциальных шагах, которые блок может предпринять в ответ на вторжение россии в Украину.
Боррель сказал, что операции на поле боя «решает Украина», но ответственность Европы «состоит в том, чтобы поддерживать их, также предоставляя оружие и боеприпасы».
Читайте также
У Европы, добавил он, есть финансовые возможности, которые нужно превратить в военную мощь и вывести на передовую, с должной подготовкой украинских солдат.
Ранее сообщалось, что Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.
Позже он заявил о необходимости привлечения к восстановлению послевоенной Украины частных инвестиций, как из самой Украины, так и из Евросоюза, для чего должны быть созданы благоприятные условия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Фінансовий клуб
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.