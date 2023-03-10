В ЕС заканчиваются варианты санкций против рф — Finance.ua

В ЕС заканчиваются варианты санкций против рф Сегодня 18:12 — Мир

В ЕС заканчиваются варианты санкций против рф

Европейский Союз почти исчерпал свои варианты карательных мер против россии, и блоку необходимо сосредоточить внимание на финансовой и военной поддержке Украины.

Об этом главный дипломат ЕС Жозеп Боррель заявил в эксклюзивном интервью Euractiv в Стокгольме после встречи министров обороны ЕС.

«С точки зрения санкций остается сделать немного, но мы можем продолжать увеличивать финансовую и военную поддержку», — сказал глава европейской дипломатии.

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«Было бы странно, чтобы через год после начала вторжения оставалось гораздо больше вариантов. Мы использовали наш пошаговый процесс, и мы были поэтапными — возможно, порой слишком поэтапными», — добавил он.

За последний год ЕС одобрил 10 раундов санкций против россии, которые имели целью усложнить финансирование войны и лишить россию технического оборудования и запчастей для оружия, которое будет использовано против Украины.

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«Но действительно, через год после вторжения мы подходим к концу этой лестницы», — признал Боррель, когда его спросили о следующих потенциальных шагах, которые блок может предпринять в ответ на вторжение россии в Украину.

Боррель сказал, что операции на поле боя «решает Украина», но ответственность Европы «состоит в том, чтобы поддерживать их, также предоставляя оружие и боеприпасы».

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У Европы, добавил он, есть финансовые возможности, которые нужно превратить в военную мощь и вывести на передовую, с должной подготовкой украинских солдат.

Ранее сообщалось, что Боррель предложил странам Европейского Союза потратить 1 млрд евро на совместные закупки боеприпасов для Украины и пополнение собственных запасов.

Позже он заявил о необходимости привлечения к восстановлению послевоенной Украины частных инвестиций, как из самой Украины, так и из Евросоюза, для чего должны быть созданы благоприятные условия.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Фінансовий клуб По материалам:

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