Эстония придумала, как ЕС может усилить эффект антироссийских санкций — Finance.ua
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Эстония придумала, как ЕС может усилить эффект антироссийских санкций

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Для усиления эффекта антироссийских санкций ЕС должен вдвое снизить верхний предел цены на российскую нефть.
Такое заявление сделал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу, отметив, что такой шаг ограничит возможность рф финансировать войну в Украине, сообщает Bloomberg.
По словам главы МИД Эстонии, лидеры ЕС также должны ужесточить санкции против российских банков и ядерной энергетики.
Рейнсалу также отметил, что ЕС должен бороться с методами обхода санкций, позволяющими правительству рф получать доступ к технологиям для подпитки своей военной машины.
«Мы должны установить верхний предел цены на российскую сырую нефть, чтобы она не позволяла российскому государству получать сверхприбыли», — сказал Рейнсалу.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
УНІАН
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