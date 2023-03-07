США и Евросоюз прорабатывают санкции против алмазной отрасли россии — Госдеп — Finance.ua
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США и Евросоюз прорабатывают санкции против алмазной отрасли россии — Госдеп

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США и Евросоюз прорабатывают санкции против алмазной отрасли россии — Госдеп
Представители правительства и руководства ЕС провели встречу с руководителями компаний алмазной промышленности и торговли по введению эффективных ограничений против алмазной индустрии рф.
Об этом говорится в официальном сообщении Госдепартамента США.
«Сегодня посол Джеймс О’Брайен присоединился к заместителю гендиректора и главному специалисту по контролю правил торговли Еврокомиссии Дэнису Редоннету, чтобы обсудить с ведущими офисами торговли алмазами, а также производителями, лабораториями и отраслевыми торговыми ассоциациями в США и Европе важность присоединения алмазной промышленности к будущим мероприятиям по импортному контролю, связанным с россией, включая полированные бриллианты», — отмечается в сообщении.
При этом уточняется, что этот вопрос был выделен, в частности, в недавнем заявлении лидеров G7, поскольку россия продолжает зарабатывать миллиарды долларов на торговле бриллиантами. Поэтому, отметили в американском ведомстве, существует необходимость введения наиболее эффективных и влиятельных способов прервать этот поток доходов для рф.
«Соединенные Штаты и Европейский Союз остаются преданными тому, чтобы наложить на россию экономические последствия из-за неспровоцированной войны в Украине», — подчеркивается в заявлении.
Страны Запада последовательно усиливают санкционное давление на рф.
В понедельник прокуратура Швейцарии выдвинула обвинение четырём сотрудникам швейцарского подразделения российского «газпромбанка» из-за подозрения в причастности к «отмыванию» миллионов долларов из тайного состояния президента рф Владимира Путина.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Укрінформ
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