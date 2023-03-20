Почему этот год будет переломным в экономическом влиянии санкций на рф — Finance.ua

Почему этот год будет переломным в экономическом влиянии санкций на рф Сегодня 10:15

Нынешний год может стать переломным в экономическом влиянии санкций на россию.

Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в Telegram, отметив, что Международная рабочая группа по санкциям против рф Макфола-Ермака совместно с экспертами Киевской школы экономики опубликовали Исследование влияния санкций на российскую экономику за последний год.

По его словам, ключевой вывод — санкции работают, но есть возможности для их ужесточения.

«Исследователи едины во мнении, что влияние санкционной нагрузки на российскую экономику, в частности на ее торговлю и государственный сектор, продолжает усиливаться. Прежде всего, это обусловлено внедрением экспортных ограничений на российские энергоносители, в частности на нефть и природный газ. Эксперты считают, что 2023 год может стать переломным в экономическом влиянии на страну-агрессора», — сообщил Ермак.

Он добавил, что санкционное давление на рф непременно влияет на дальнейшие возможности ведения войны. Руководитель ОП отмечает, что даже в официальных источниках рф признают ухудшение ключевых макроэкономических показателей в 2022 году: падение ВВП, рост уровня инфляции и безработицы, сокращение объемов инвестиций и т.д.

«Это доказывает правильность избранной Украиной и ее союзниками стратегии влияния на агрессора. В то же время сохраняются возможности для дальнейшего усиления давления», — отмечает Ермак.

Согласно исследованию, эффект от санкций имел значительную инерцию, и сейчас ощутимо влияет на российскую экономику.

В сообщении сказано, что профицит текущего платежного баланса существенно сокращается (60% за период с ІІ до ІV квартала, и данные за декабрь — январь свидетельствуют об усилении этой динамики), а в 2023 году он составит $63 млрд (по сравнению с $227 млрд в 20 году) с перспективой дальнейшего падения.

Наблюдается также падение курса рубля и рост инфляции: начиная с ноября 2022 года рубль потерял 20% стоимости, что создает предпосылки для роста потребительских цен. Из-за войны россияне беднеют и теряют доступ к качественным товарам и услугам.

Ссылаясь на данные исследования, Ермак отмечает, что сказывается и дефицит ликвидных ресурсов: каждый месяц война забирает из российского бюджета $8-$9 млрд, покрывавшихся Фондом национального благосостояния. «При таких темпах использования средств Кремль потеряет всю ликвидную часть ФНБ до конца 2023 года», — отметил он.

В сообщении говорится, что доходы от торговли нефтью и газом в этом году упадут примерно на 50%, а в долгосрочной перспективе ситуация для нефтегазовой отрасли рф будет выглядеть еще более удручающей.

«Оказывая давление на нефтегазовый сектор, мы бьем агрессора в самое сердце, обескровливаем его потенциал. Статистические данные достаточно ярко отражают это влияние. Если в 2022 году ключевой составляющей экспортных поступлений стала продажа нефти и газа ($350 млрд от общих $540 млрд сальдо торгового баланса), то уже сейчас наблюдаем падение доходов от продажи нефти и газа на 46%», — сообщил Ермак.

По его словам, санкционный режим еще далек от исчерпания потенциала и нуждается в постоянном обновлении и совершенствовании.

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УНІАН По материалам:

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