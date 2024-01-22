Минюст подал иск о конфискации активов Богуслаева и бывшего топ-менеджера «Мотор Сичи» — Finance.ua

Минюст подал иск о конфискации активов Богуслаева и бывшего топ-менеджера «Мотор Сичи» Сегодня 15:49 — Казна и Политика

Минюст подал иск о конфискации активов Богуслаева и бывшего топ-менеджера «Мотор Сичи»

Министерство юстиции подало иск в Высший антикоррупционный суд о взыскании в доход государства активов экспрезидента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и бывшего топ-менеджера компании Петра Кононенко.

«22 января 2024 года Министерство юстиции Украины подало в Высший антикоррупционный суд исковое заявление о применении санкции, предусмотренной пунктом 11 части 1 статьи 4 Закона Украины „О санкциях“, к Богуслаеву Вячеславу Александровичу и Кононенко Петру Ивановичу», — говорится в сообщении.

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В частности, Минюст просит взыскать с этих лиц, связанных постоянными бизнес-связями, более 30 единиц недвижимого имущества (жилых/нежилых помещений, земельных участков), корпоративные права более 10 юридических лиц, среди которых 100% доли в уставных капиталах ОДО СК «Мотор-Гарант», ООО «Винницкий авиационный завод», ООО «Вертолеты МСБ», 2 000 000 шт. простые именные акции эмитента акционерного общества «Мотор-Банк», их доли в уставном капитале ООО «Фирма „Жекон“», а также денежные средства на счетах в АО «ПУМБ» и АО «Мотор-Банк», имущественные права, в частности на торговые марки и патенты на промышленные образцы, большое количество огнестрельного оружия.

Напомним, 23 октября 2022 года СБУ задержала бывшего президента АО «Мотор Сич» Вячеслава Богуслаева и начальника департамента внешнеэкономической деятельности «Мотор Сич» по подозрению в коллаборационистской деятельности и пособничестве государству-агрессору.

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Задержание прошло в рамках уголовного производства о незаконных поставках со стороны «Мотор Сичи» товаров военного назначения для российской штурмовой авиации. По данным следствия, чиновники наладили транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий авиадвигателей в страну-агрессор. Полученную продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов.

Подозреваемым избрали меры пресечения в виде содержания под стражей.

В октябре 2023 года Служба безопасности Украины передала в суд дело Богуслаева и арестовала его активы более чем на 12 млрд грн.

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Укрінформ По материалам:

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