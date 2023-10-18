СБУ передала в суд дело экс-президента Мотор Сичи и арестовала его активы более чем на 12 миллиардов — Finance.ua

СБУ передала в суд дело экс-президента Мотор Сичи и арестовала его активы более чем на 12 миллиардов Сегодня 15:15 — Криминал

Служба безопасности совместно с Офисом Генерального прокурора завершила расследование и передала в суд обвинительный акт в отношении экс-президента АО «Мотор Сич» и директора Департамента внешнеторговой деятельности предприятия, которые подозреваются в работе на агрессора.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Кроме того, в рамках уголовного производства наложен арест на все имущество обвиняемых на общую сумму более 12 млрд в гривневом эквиваленте.

Речь идет о средствах, недвижимости, корпоративных правах обоих должностных лиц, а также их имуществе, которое они получили преступным путем и оформили на своих родственников за рубежом.

Напомним, что оба злоумышленника были задержаны сотрудниками Главного следственного управления и контрразведки СБУ в октябре 2022 года.

По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей и запчастей к ним в страну-агрессор.

Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая является одним из главных производителей вооружений для оккупационных группировок рф.

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Полученную продукцию захватчики использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, массово применявшихся для полномасштабного вторжения в Украину.

Также установлено, что в апреле 2022 года экс-глава Мотор Сичи намеренно заблокировал поставку вертолета для нужд Главного управления разведки Минобороны Украины.

Для этого экс-глава предприятия дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и спрятать эксплуатационную документацию к нему.

На основании собранных доказательств следователи Службы безопасности направили в суд обвинение на экс-президента Мотор Сичи по четырем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность); ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору); ч. 1 ст. 114−1 (препятствование законной деятельности Вооруженных Сил Украины и других военных формирований); ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации).

При этом его подчиненный — глава Департамента внешнеторговой деятельности предприятия — обвиняется по трем статьям Уголовного кодекса Украины: ч. 4 ст. 111−1 (коллаборационная деятельность); ст. 111−2 (пособничество государству-агрессору); ч. 1 ст. 258−3 (участие в террористической группе или террористической организации).

Злоумышленникам грозит до 15 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

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