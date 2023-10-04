ГБР передало военным вертолет, который экс-руководство «Мотор Сичи» пыталось скрыть — Finance.ua

ГБР передало военным вертолет, который экс-руководство «Мотор Сичи» пыталось скрыть
Сотрудники Государственного бюро расследований передали украинским военным вертолет Ми-2, который бывшее руководство акционерного общества «Мотор Сич» пыталось скрыть от Вооруженных сил Украины.
Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
ГБР инициировало арест этого воздушного судна в июне 2023 года в рамках расследования уголовного производства по препятствованию законной деятельности ВСУ и пособничеству государству-агрессору.
Напомним, ранее в СМИ распространилась информация о том, что бывшее руководство «Мотор Сич» умышленно повредило другой вертолет, чтобы не передавать его военным для выполнения боевых задач на фронте.
В ходе расследования ГБР выяснило, что в мае 2022 года по крайней мере еще один вертолет они приказали подчиненным перегнать сначала в одну из европейских стран, а затем на Ближний Восток. Все это делалось с целью воспрепятствовать его передаче ВСУ.
В настоящее время воздушное судно возвращено в Украину и теперь будет выполнять задачи в одной из боевых частей ВСУ.
Следователи ГБР решают вопрос о привлечении одного из бывших руководителей предприятия к уголовной ответственности.
Борітеся — поборемо! Слава Україні!
Поделиться новостью