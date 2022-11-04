Суд арестовал имущество руководства корпорации «Мотор Сич» почти на 1 миллиард — Finance.ua
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Суд арестовал имущество руководства корпорации «Мотор Сич» почти на 1 миллиард

Казна и Политика
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Суд арестовал имущество руководства корпорации «Мотор Сич» почти на 1 миллиард
Суд арестовал имущество руководства корпорации «Мотор Сич» почти на 1 миллиард
Суд арестовал имущество руководителей АО «Мотор Сич» общей стоимостью почти 1 млрд грн.
Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.
По материалам следователей Службы безопасности, наложен арест на все имущество президента АО «Мотор Сич» и начальника Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия, подозреваемых в работе на агрессора.
Общая сумма арестованных активов составляет около 1 млрд грн. Это, прежде всего, средства в гривневом эквиваленте, а также транспортные средства и недвижимость обоих фигурантов.
Кроме того, в ходе расследования сотрудники СБУ установили, что управляющий Мотор Сичи является акционером банка, которому принадлежит 100% корпоративных прав еще одного финучреждения — ПАО «Мотор Банк».
Также разоблачена причастность высокопоставленного чиновника к коммерческой деятельности нескольких украинских предприятий, в которых он владеет значительным пакетом акций.
В связи с этим Служба безопасности предприняла комплексные меры по наложению ареста на соответствующие корпоративные права подозреваемого.
Как напоминает Офис генпрокурора, оба фигуранта были задержаны контрразведкой СБУ в октябре этого года.
По данным следствия, руководство завода в Запорожье наладило транснациональные каналы незаконной поставки оптовых партий украинских авиадвигателей в рф.
Чиновники действовали в сговоре с приближенными к кремлю представителями российской корпорации «Ростех», которая является одним из главных производителей вооружений для россии.
Полученную продукцию оккупанты использовали для производства и ремонта ударных вертолетов, которые массово применяли для полномасштабного вторжения в Украину.
Следователи Службы безопасности сообщили организаторам сделки о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 (коллаборационная деятельность) и 111-2 (пособничество государству-агрессору) Уголовного кодекса Украины.
Суд избрал им меру пресечения в виде содержания под стражей.
Продолжается досудебное расследование по установлению всех обстоятельств преступной деятельности и привлечению к ответственности виновных лиц.
По материалам:
Укрінформ
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