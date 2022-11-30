В «Мотор Сичи» сменили руководство — предприятие будет работать 24/7 Вчера 17:42 — Казна и Политика

В «Мотор Сичи» сменили руководство — предприятие будет работать 24/7

ПАО «Мотор Сич», специализирующееся на производстве авиационной техники, возглавил Алексей Никифоров. Также прошли ротации в Наблюдательном совете и среди членов Совета директоров акционерного общества. Соответствующий приказ подписал глава оборонного ведомства Алексей Резников.

Об этом в Фейсбуке сообщает пресс-служба Минобороны Украины.

«28 ноября 2022 г. приказом министра обороны Украины внесены изменения в Устав Публичного акционерного общества „Мотор Сич“, на основе которого действует предприятие. Кроме того, досрочно прекращены полномочия членов Наблюдательного совета, председателя и членов Совета директоров. Также прекращены полномочия и уволен с должности президента акционерного общества Вячеслав Богуслаев. Приказом министра обороны Украины генеральным директором предприятия назначен Алексей Никифоров», — говорится в сообщении.

Как отмечается, избран новый состав наблюдательного совета и его глава — заместитель министра экономики Украины Игорь Фоменко, который уже провел первое заседание.

В новый Наблюдательный совет предприятия также вошли: Роман Коновалов, Сергей Корж, Юрий Пащенко и Юрий Шаповал.

Кроме того, зарегистрированы все изменения, содержащиеся в Едином государственном реестре.

В пресс-службе отметили, что отныне стратегическое предприятие будет работать в режиме 24/7 для удовлетворения оборонных потребностей государства. Полностью будет использоваться потенциал трудового коллектива. «Мотор Сич» будет развиваться и выпускать продукцию в интересах Украины и ВСУ.

Напомним, ранее секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что активы компаний «Мотор Сич», «Запорожтрансформатор», «АвтоКрАЗ», «Укрнафта» и «Укртатнафта» переданы в управление Министерства обороны. 7 ноября Президент Владимир Зеленский в контексте отчуждения в собственность государства упомянутых предприятий для обеспечения нужд обороны заявил, что не исключает других подобных решений.

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Укрінформ По материалам:

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