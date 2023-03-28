Президент Мотор Сичи блокировал поставку боевого вертолета для ГУР — СБУ — Finance.ua
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Президент Мотор Сичи блокировал поставку боевого вертолета для ГУР — СБУ

Криминал
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Президент Мотор Сичи блокировал поставку боевого вертолета для ГУР — СБУ
Президент Мотор Сичи блокировал поставку боевого вертолета для ГУР — СБУ
СБУ установила, что президент Мотор Сичи блокировал поставку боевого вертолета для ГУР МО в апреле 2022 года.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
«Контрразведка и следователи Службы безопасности разоблачили новые факты преступной деятельности президента АО „Мотор Сич“, подозреваемого в работе на агрессора. В ходе следственных действий установлена причастность высокопоставленного должностного лица к препятствованию законной деятельности Сил обороны в пользу страны-агрессора», — сказано в сообщении.
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По данным следствия, в апреле прошлого года он получил заказ от представителей ГУР МО по возмездной передаче ведомству вертолета типа МИ-2 для выполнения боевых задач на фронте.
Однако, руководитель промышленного гиганта намеренно заблокировал выполнение соответствующего государственного заказа.
Для этого дал указание своим подчиненным разобрать воздушное судно на детали и прятать эксплуатационную документацию на него.
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Выполняя распоряжение высокопоставленного чиновника, работники завода сняли лопати и вывели из строя механизмы вертолета, отвечающие за работу несущего винта.
По данному факту президенту АО «Мотор Сич» дополнительно уведомлен о подозрении по ч. 3 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 114-1 Уголовного кодекса Украины (препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины и других военных формирований в особый период, совершенное по предварительному сговору группой лиц).
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Продолжается досудебное расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
Напомним, что фигурант был задержан СБУ в октябре 2022 года вместе с начальником Департамента внешнеэкономической деятельности предприятия.
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Мероприятия по разоблачению правонарушения проводились сотрудниками Главного следственного управления и Департамента контрразведки Службы безопасности при процессуальном руководстве Офиса Генерального прокурора.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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