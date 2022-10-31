Президент «Мотор Сич» в начале войны приказал разукомплектовать вертолеты — генпрокурор — Finance.ua
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Президент «Мотор Сич» в начале войны приказал разукомплектовать вертолеты — генпрокурор

Казна и Политика
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Президент АО «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев, подозреваемый в коллаборационизме, в начале полномасштабного вторжения распорядился скрыть документы на вертолеты, чтобы украинские летчики не могли ими воспользоваться, а затем приказал разукомплектовать их.
Об этом сообщил генеральный прокурор Андрей Костин в интервью агентству «Интерфакс-Украина».
«И торговля такими „двигателями смерти“ — это не все. Следствие владеет информацией, что президент „Мотор Сич“ в начале полномасштабной войны, после соответствующего обращения украинских военных, приказывал сотрудникам предприятия скрыть документы от вертолетов, чтобы украинские силы обороны не могли воспользоваться техникой». Мол, украинские пилоты не сядут за штурвал вертолета без специальных формуляров", — сказал Костин.
Кроме того, по словам генпрокурора, Богуслаев отдал приказ снять с вертолетов лопасти после того, как украинские военные обратились за ними.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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