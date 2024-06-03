Украина конфисковала активы компании, связанной с российским букмекером 1xBet — Finance.ua

Украина конфисковала активы компании, связанной с российским букмекером 1xBet Сегодня 13:30 — Криминал

Украина конфисковала активы компании, связанной с российским букмекером 1xBet

Высший антикоррупционный суд взыскал в пользу государства активы компании Sia Royal Pay Europe, связанной с рф. В доход государства взысканы ценные бумаги и средства на общую сумму более 1,8 млрд грн.

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

Следствие установило связь компании Sia Royal Pay Europe с российским букмекером 1xBet, представленным в Украине ООО «Твоя беттинговая компания», а также другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности в условиях военного положения.

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Также подтверждено, что на украинских банковских счетах Sia Royal Pay Europe находятся средства, связанные с российским бизнесом и капиталом, на общую сумму более 1,8 миллиарда в гривневом эквиваленте без соответствующего подтверждения источников их происхождения.

В январе 2023 года Владимир Зеленский ввел решение Совета нацбезопасности о введении на 5 лет экономических ограничений против Sia Royal Pay Europe. Также глава государства ввел в действие решение СНБО о введении на 50 лет санкций против «Твоей беттинговой компании».

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На основании постановлений суда ГБР в июне 2023 года арестовало эти средства и осуществило их передачу в управление АРМА вместе с предоставлением значительного массива доказательств и обращением Министерства юстиции с иском о взыскании активов Sia Royal Pay Europe в доход государства в соответствии с нормами Закона Украины «О санкциях».

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