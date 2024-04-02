ГБР разоблачило должностных лиц Госпродпотребслужбы, которые требовали деньги с агроэкспортеров — Finance.ua
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ГБР разоблачило должностных лиц Госпродпотребслужбы, которые требовали деньги с агроэкспортеров

Криминал
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Сотрудники ГБР разоблачили должностных лиц Госпродпотребслужбы двух областей, которые ежемесячно зарабатывали миллионы гривен на экспортерах сельскохозяйственной продукции.
Сотрудники Главного управления Госпродпотребслужбы в Одесской и Запорожской областях организовали коррупционную схему вымогания денег за выдачу фитосанитарных сертификатов, необходимых для экспорта и импорта сельскохозяйственной продукции, а также за изготовление актов о результатах обследования, необходимых для экспорта ячменя и кукурузы.
Фактически должностные лица Госпродпотребслужбы создали организованную преступную группу с четким распределением ролей и обязанностей.
В ее состав входило более 11 человек, в том числе руководитель ГУ Госпродпотребслужбы в Запорожской области и начальник Управления фитосанитарной безопасности ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области.
Также в ее состав входили два главных инспектора ГУ Госпродпотребслужбы в Одесской области и двое из Запорожской области, гражданские лица, в том числе руководители брокерских компаний, исполнявшие роли посредников.
По предварительным оценкам, «дельцы» получали от своей незаконной деятельности ежемесячно более 160 тыс. долларов США.
В разных регионах Украины проведено 60 обысков, во время которых уже найдено и изъято более 100 тыс. долларов США и 500 тыс. грн от незаконной деятельности, изъято 8 автомобилей элит-класса, записные книжки с перечнем распределения сумм между участниками схемы, а также черновые записи и компьютерную технику, на которой изготовлялись изъятые документы; другие предметы и вещи, которые будут служить доказательством в ходе досудебного расследования.
Задержаны пять участников преступной группы, которым сообщено о подозрениях в получении неправомерного требования в особо крупном размере (ч. 3 ст. 368 УК Украины)
Также планируется принятие решения об объявлении подозрений должностным лицам, причастным к схеме.
Следственные действия продолжаются.
По материалам:
Finance.ua
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