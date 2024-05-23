ГБР разоблачило махинации с генераторами для военных более чем на 5 миллионов — Finance.ua

ГБР разоблачило махинации с генераторами для военных более чем на 5 миллионов Сегодня 11:15 — Криминал

ГБР разоблачило махинации с генераторами для военных более чем на 5 миллионов, dbr.gov.ua

Государственное бюро расследований разоблачило махинации с генераторами для военных более чем на 5 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как говорится в сообщении, коммерсанты, специализирующиеся на продаже электрогенераторных установок, в 2022 году «договорились» с заместителем командира воинской части. Он должен был обеспечить победу подконтрольного дельцам общества на закупку тысячи дизельных генераторов для нужд ВСУ. Сумма контракта составила около 43 миллионов гривен.

После заключения договора предприниматели почти два месяца ничего не делали. Вместо этого, воспользовавшись халатностью командира воинской части, заключили дополнительное соглашение. По обновленным условиям при сохраненной общей сумме договора было уменьшено на 133 единицы количество уже заказанных в Китае генераторов. Эти 133 генератора впоследствии дельцы присвоили, а государственный бюджет из-за этого потерял более 5 млн грн.

Сотрудники ГБР уведомили о подозрении командира воинской части по ч. 4 ст. 425 УК Украины (небрежное отношение к военной службе), его заместителю по ч. 4 ст. 426 УК Украины (бездействие военной власти).

Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы до 10 лет лишения свободы.

Также уведомлены о подозрении:

директор одного из предприятий по ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением);

заместитель директора другого предприятия ч. 3 ст. 27 ч. 5 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч. 4 ст. 27 ч. 4 ст. 426 (бездействие военной власти).

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Санкции статей предусматривают наказание в виде лишения свободы сроком до двенадцати лет.

Идет досудебное расследование, производится документирование других фактов противоправной деятельности указанных лиц. Готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемым меры пресечения — содержание под стражей.

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