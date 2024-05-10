НАБУ и САП разоблачили растрату более 8 миллионов Госрезерва — Finance.ua

НАБУ и САП разоблачили растрату более 8 миллионов Госрезерва Сегодня 09:45 — Криминал

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) разоблачили растрату средств ГП «Чертковский комбинат хлебопродуктов» Государственного агентства резерва Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе НАБУ.

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В октябре 2018 года директор ГП «Чертковский комбинат хлебопродуктов» при пособничестве начальника участка и главы фермерского хозяйства организовал подделку накладных о поставках госпредприятию 2400 тонн зерна кукурузы, говорится в сообщении.

На основании этого хлебокомбинат уплатил 8,3 млн грн как часть стоимости продукции. Впрочем, ни одной тонны зерна он так и не получил.

9 мая 2024 года о подозрении уведомили бывшего директора ГП «ЧКХ», начальника участка ГП «ЧКХ» и главу фермерского хозяйства.

Економічна Правда По материалам:

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