ГБР выявило незаконные рубки деревьев в трех областях почти на 15 миллионов гривен — Finance.ua

ГБР выявило незаконные рубки деревьев в трех областях почти на 15 миллионов гривен Сегодня 19:45 — Криминал

ГБР выявило незаконные рубки деревьев в трех областях почти на 15 миллионов гривен, Фото: dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований разоблачили очередные случаи незаконной рубки деревьев во Львовской, Харьковской и Хмельницкой областях. К сделкам были причастны чиновники лесных хозяйств и правоохранитель.

Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

В Харьковской области уведомили о подозрении мастера леса Тарановского лесничества Филиала «Змиевское лесное хозяйство», который допустил незаконные порубки леса на вверенных ему участках.

В 2023 году на территории лесничества производились санитарные рубки деревьев. Из-за халатности чиновника было незаконно срублено около 200 деревьев. Ущерб, причиненный государству, оценивается в 2,6 млн гривен. Мастер леса не только допустил незаконные рубки, но еще не обеспечил охрану древесины, из-за чего ее беспрепятственно вывезли с территории лесничества.

Мастеру леса объявлено подозрение в служебной халатности, что повлекло тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК Украины). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет.

В Хмельницкой области разоблачили организованную преступную группу, которая незаконно рубила деревья, чем нанесла государству ущерб на более чем 1 млн грн.

В состав группировки входило около десяти человек, среди которых руководитель отдела одного из правоохранительных органов Шепетовского района, его брат, двое действующих и один бывший работник коммунального предприятия, занимающегося лесозаготовкой.

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С января 2024 года члены группы незаконно вырубали древесину для последующей продажи, а милиция обеспечивала им прикрытие во время рубок и перевозки деревьев. В основном фигуранты рубили дубы, среди которых были столетние деревья. По предварительным данным, уничтожено более полусотни ценных деревьев, что нанесло ущерб на 1,3 млн гривен.

Правоохранитель и другие фигуранты уведомлены о подозрении в незаконной порубке деревьев в лесах, совершенной повторно, по предварительному сговору группой лиц, повлекших тяжкие последствия (ч. 4 ст. 246 УК Украины).

Правоохранителю также объявлено подозрение в пособничестве в данном преступлении, а также в злоупотреблении служебным положением (ч. 5 ст. 27, ч. 4 ст. 246, ч. 5 ст. 27, ч. 2 ст. 364 УК Украины).

Санкция статей предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 7 лет.

В Закарпатье бывшие главный лесничий и инженер госпредприятия «Хустское лесное опытное хозяйство» допустили незаконные рубки более чем на 10,5 млн гривен.

Ежегодно в хозяйстве определяют участки, на которых будут производиться санитарные рубки деревьев. Инженер-руководитель небрежно отнесся к своим обязанностям, неправильно осмотрел участки и неправильно отвел территории под санитарные рубки. Главный лесничий, который должен был проверить правильность отведенных участков, этого не сделал.

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Поэтому из-за халатности чиновников были проведены незаконные рубки на нескольких участках Монастырецкого лесничества. Сотрудники ГБР во взаимодействии с УСР Нацполиции сообщили обоим должностным лицам о подозрении в служебной халатности (ч. 2 ст. 367 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет. Также подано в суд ходатайство об избрании им мер пресечения.

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