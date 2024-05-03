Завышение расходов на строительстве Подольского моста в Киеве: дело директора КП передано в суд — Finance.ua

Завышение расходов на строительстве Подольского моста в Киеве: дело директора КП передано в суд Сегодня 19:30 — Криминал

Завышение расходов на строительстве Подольского моста в Киеве: дело директора КП передано в суд

Подольская окружная прокуратура города Киева направила в суд обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева» по факту служебной халатности, повлекшей тяжкие последствия, при ведении строительства Подольского мостового перехода через реку Днепр в г. Киеве.

Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Досудебным расследованием установлено, что в апреле 2017 года между коммунальным предприятием и генподрядчиком заключен договор на выполнение работ по строительству Подольского мостового перехода через Днепр.

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В июне 2023 года между КП «Дирекция по строительству дорожно-транспортных сооружений г. Киева», генподрядчиком и подрядной организацией подписаны акты приемки выполненных строительных работ в части расходов на эксплуатацию машин и механизмов (компрессоры дизельные, краны на автомобильном ходу, насосы буровые, буровая установка для установки свай).

Согласно заключению строительно-технической экспертизы, завышение расходов на аренду указанной техники составляет более 24 млн гривен.

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В настоящее время обвинительный акт в отношении исполняющего обязанности директора КП направлен в суд для рассмотрения по существу.

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до 3 лет и со штрафом до 750 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или без такового.

Напомним, ранее четырем участникам преступной схемы было объявлено о подозрении за ущерб более 100 миллионов на строительстве Подольского моста.

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