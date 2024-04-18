Когда откроется вторая очередь Подольского моста со съездом на Троещину — Finance.ua

Когда откроется вторая очередь Подольского моста со съездом на Троещину Сегодня 16:34 — Фондовый рынок

Мэр Киева Виталий Кличко проверил, как ведутся работы на строительстве важных для города инфраструктурных объектов. В частности, на Подольско-Воскресенском мостовом переходе и транспортной развязке на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

Об этом пишет КГГА.

«Проверил, как ведутся работы на строительстве важных для города инфраструктурных объектов. В частности, сообщение Подольско-Воскресенского мостового перехода с Троещиной. Там строят дорогу с тоннелем для выезда на улицу Оноре де Бальзака (с пересадочным пассажирским узлом, где сойдутся трамвайное сообщение, городская электричка и автобусный маршрут). Делаем все, чтобы движение автомобильного транспорта по Подольско-Воскресенскому мосту полностью запустить в сентябре», — подчеркнул Виталий Кличко.

Развязки на Оболони

Мэр столицы также осмотрел, как проходят работы по реконструкции транспортной развязки на Оболони — на пересечении улиц Полярной и Богатырской.

«Там уже устраивают асфальтобетонное покрытие на новом путепроводе. И в мае планируем открыть проезд по этому путепроводу. А все работы на объекте и около него — закончить к осени», — сообщил Виталий Кличко.

Справка Finance.ua:

В Киевской области отстраивают четыре моста.

На государственных дорогах Киевской области идет восстановление разрушенных во время полномасштабного вторжения мостов. Это небольшие по длине объекты от 23 до 55 метров, однако их восстановление существенно повлияет на улучшение транспортного сообщения с соседними регионами и общинами области. Об этом стало известно из сообщения Службы восстановления и развития инфраструктуры в Киевской области. Сказано, что в работе четыре инфраструктурных объекта на дорогах:

Н-07 Киев — Сумы — Юнаковка, мост через реку Трубеж;

Т-10−18 Борисполь — Березань — Яготин, мостовой переход через р. Трубеж;

Т-10−07 Обуховичи — Ставровка, мостовой переход через сушу;

Т-10−05 Иванков — /М-07/, мостовой переход через р. Жерева.

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