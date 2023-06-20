Будівникам Подільського мосту у Києві оголосили підозру — Finance.ua

Будівникам Подільського мосту у Києві оголосили підозру Сьогодні 09:44 — Кримінал

Будівникам Подільського мосту у Києві оголосили підозру

Більше ніж 100 мільйонів збитків держбюджету на будівництві Подільського мосту: чотирьом учасникам злочинної схеми оголошено про підозру.

Про це повідомила поліція Києва.

Серед підозрюваних директор комунального підприємства «Дирекція будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», директор та голова наглядової ради генпідрядної організації, а також керівник приватного підприємства.

Фігуранти необґрунтовано завищили обсяги витрат на виконану роботу, зокрема на оренду будівельної техніки, тим самим вчинивши розтрату майна в особливо великих розмірах.

Слідчими Подільського управління поліції здійснюється досудове розслідування за ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України. В рамках відкритого кримінального провадження правоохоронці встановили, що під час будівництва мостового переходу від дамби Русанівських садів до бульвару Перова, рядом службових осіб було організовано схему розкрадання бюджетних коштів в особливо великих розмірах.

Так, директор комунального підприємства «Дирекція з будівництва шляхово-транспортних споруд м. Києва», генпідрядник та директор субпідрядної організації, зловживаючи своїм службовим становищем, під час складання актів виконаних будівельних робіт суттєво завищили обсяги витрат на проведену роботу. Зокрема, у службову документацію підозрювані вносили недостовірні відомості щодо оренди залученої до будівництва техніки, а саме: дизельні компресори, крани, бурові насоси, бурова установка тощо.

Згідно проведеної судової будівельно-технічної експертизи, необґрунтоване завищення обсягів витрат на оренду зазначеної техніки становить 104 мільйони гривень.

За процесуального керівництва Подільської окружної прокуратури чотирьом фігурантам оголошено про підозру. За клопотанням слідчого, на рахунки всіх підприємств причетних до розтрати бюджетних коштів накладено арешти. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від семи до дванадцяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років та з конфіскацією майна.

Досудове розслідування триває.

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