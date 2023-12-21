Раскрыты миллионные убытки на строительстве недавно открытого Подольского моста в Киеве — Finance.ua

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Раскрыты миллионные убытки на строительстве недавно открытого Подольского моста в Киеве

Криминал
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Раскрыты миллионные убытки на строительстве недавно открытого Подольского моста в Киеве
Раскрыты миллионные убытки на строительстве недавно открытого Подольского моста в Киеве
На строительстве недавно открытого в Киеве Подольского мостового перехода раскрыты убытки на 24 млн гривен.
Об этом сообщает полиция Киева.
«Раскрыли очередную схему хищения бюджетных средств на строительстве Подольского мостового перехода», — говорится в сообщении.
Подозрение в служебной халатности объявлено заместителю директора коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева».
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В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что в июне этого года подозреваемый получил от генподрядных и подрядных организаций акты приема выполненных строительных работ и подписал их, не удостоверившись в соответствии с объемами затрат на эксплуатацию строительных машин.
Проведенная в дальнейшем судебно-строительная техническая экспертиза подтвердила завышение расходов по аренде специальной техники. Согласно предварительным заключениям, сумма ущерба столичному бюджету составляет 24 миллиона гривен.
Это уже второе подозрение, объявленное указанному должностному лицу. В сентябре текущего года ему уже вручили подозрение по этой же статье — тогда вследствие необоснованно завышенных цен на песок строительство «подорожало» на 6,5 миллионов гривен.
По материалам:
Finance.ua
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