Раскрыты миллионные убытки на строительстве недавно открытого Подольского моста в Киеве — Finance.ua

Раскрыты миллионные убытки на строительстве недавно открытого Подольского моста в Киеве Сегодня 15:14 — Криминал

Раскрыты миллионные убытки на строительстве недавно открытого Подольского моста в Киеве

На строительстве недавно открытого в Киеве Подольского мостового перехода раскрыты убытки на 24 млн гривен.

Об этом сообщает полиция Киева.

«Раскрыли очередную схему хищения бюджетных средств на строительстве Подольского мостового перехода», — говорится в сообщении.

Подозрение в служебной халатности объявлено заместителю директора коммунального предприятия «Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г. Киева».

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В рамках досудебного расследования правоохранители установили, что в июне этого года подозреваемый получил от генподрядных и подрядных организаций акты приема выполненных строительных работ и подписал их, не удостоверившись в соответствии с объемами затрат на эксплуатацию строительных машин.

Проведенная в дальнейшем судебно-строительная техническая экспертиза подтвердила завышение расходов по аренде специальной техники. Согласно предварительным заключениям, сумма ущерба столичному бюджету составляет 24 миллиона гривен.

Это уже второе подозрение, объявленное указанному должностному лицу. В сентябре текущего года ему уже вручили подозрение по этой же статье — тогда вследствие необоснованно завышенных цен на песок строительство «подорожало» на 6,5 миллионов гривен.

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